Marché boursier aujourd’hui : les actions asiatiques grimpent après un rapport sur l’emploi à succès aux États-Unis

Les actions asiatiques ont progressé lundi après une hausse surprenante rapport solide sur l’emploi aux États-Unis a suscité l’optimisme à l’égard de l’économie, déclenchant un rallye à Wall Street.

Les contrats à terme américains ont chuté et les prix du pétrole ont également chuté.

L’indice japonais Nikkei 225 a gagné 1,9% à 39 354,63 après la chute du yen par rapport au dollar américain. La monnaie japonaise a rebondi suite aux spéculations sur les projets de la banque centrale en matière de taux d’intérêt depuis l’entrée en fonction du Premier ministre Shigeru Ishiba la semaine dernière.

Dans un discours politique Vendredi, Ishiba a déclaré qu’il souhaitait voir des augmentations de salaire supérieures à l’inflation et qu’il encouragerait les investissements pour créer « un cercle vertueux de croissance et de distribution ». Il a promis un soutien économique aux ménages à faible revenu et des mesures de revitalisation régionale et de résilience aux catastrophes.

Mais il n’a proposé aucune nouvelle initiative majeure et son taux initial de soutien public est d’environ 50 % ou moins, ce qui est relativement faible pour un nouveau dirigeant, selon les médias japonais. Il prévoit de dissoudre le Parlement mercredi pour des élections le 27 octobre.

Après avoir bondi face au dollar, le yen a reculé à la fin de la semaine dernière. Lundi matin, le dollar s’échangeait à 148,57 yens, contre 148,72 vendredi soir. La baisse des taux d’intérêt a tendance à faire grimper les prix des actions et d’autres actifs.

Ailleurs en Asie, l’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,4% à 23 056,53 et le Kospi de Séoul a bondi de 1,1% à 2 597,34.

Le Taiex de Taiwan a gagné 1,3%.

Les marchés de Chine continentale rouvriront mardi après une semaine de vacances, et le gouvernement a annoncé qu’il prévoyait d’expliquer les détails des projets de relance économique lors d’une conférence de presse matinale à Pékin. Avant le début de la fête nationale du 1er octobre, les annonces de politiques visant à relancer le marché immobilier en difficulté ont poussé les indices boursiers à la hausse et cette semaine pourrait apporter davantage de volatilité.

« Davantage de mesures de relance budgétaire pour stabiliser le marché immobilier et restructurer les dettes des gouvernements locaux, ainsi que des réformes structurelles pour résoudre les problèmes de surcapacité et de déflation sont nécessaires pour redresser l’économie », a déclaré B of A Securities dans une note de recherche, soulignant des baisses continues. des ventes de logements, des prix de l’immobilier et de la croissance du crédit.

Vendredi, le S & Le P 500 grimpe de 0,9% et se rapproche de son un record absolu atteint lundiclôturant à 5 751,07. Le Dow Jones a gagné 0,8% à 42 352,75 et le Nasdaq a grimpé de 1,2% à 18 137,85.

En tête se trouvent les banques, les compagnies aériennes, les opérateurs de bateaux de croisière et d’autres sociétés dont les bénéfices peuvent bénéficier le plus d’une économie plus forte où les gens travaillent et sont mieux en mesure de payer pour les choses. Norwegian Cruise Line a augmenté de 4,9 %, JPMorgan Chase de 3,5 % et les petites entreprises de l’indice Russell 2000 ont gagné 1,5 %.

Des soucis à propos tensions au Moyen-Orient continuent de jeter une ombre, ayant poussé les prix du pétrole à la hausse alors que le monde attend de voir comment Israël répondra à un 1er octobre attaque de missile par l’Iran.

Mais le pétrole brut de référence américain a perdu 19 cents à 74,19 dollars le baril tôt lundi, tandis que le brut Brent, la norme internationale, a perdu 29 cents à 77,76 dollars le baril.

Les rendements du Trésor se sont envolés vendredi après que le gouvernement américain a déclaré que les employeurs avaient ajouté 254 000 emplois de plus à leurs effectifs le mois dernier qu’ils n’en avaient supprimé. Il s’agit d’une accélération par rapport au rythme d’embauche de 159 000 enregistré en août et qui a dépassé les prévisions des économistes.

Récent encourageant les données sur l’économie ont fait naître l’espoir que le marché du travail résistera après que la Fed ait appuyé sur le un frein à l’économie en augmentant les taux afin d’éradiquer inflation élevée.

La Fed a commencé à réduire les taux d’intérêt et le rapport sur l’emploi de vendredi était si solide que les traders prévoient désormais qu’il n’y aura pas de nouvelle réduction d’un demi-point des taux d’intérêt avant la fin de l’année, après l’avoir fait en septembre.

Dans d’autres transactions lundi matin, l’euro est passé de 1,0967 $ à 1,0973 $.