Marché boursier aujourd’hui : les actions asiatiques gagnent après que la Chine ait déclaré qu’une aide supplémentaire était nécessaire pour faire face au ralentissement de son économie

BANGKOK– Les actions asiatiques ont gagné du terrain lundi, les actions chinoises ayant augmenté de plus de 1% après que le ministre des Finances a déclaré ce week-end que davantage de mesures de relance étaient nécessaires pour faire face au ralentissement de l’économie.

Les contrats à terme américains ont peu changé et les prix du pétrole ont reculé.

Le ministre chinois des Finances a déclaré samedi que le gouvernement étudiait des moyens supplémentaires pour stimuler l’économie, mais il n’a pas donné de détails sur un nouveau plan de relance majeur. Les investisseurs boursiers et les analystes espéraient un plan pouvant atteindre 2 000 milliards de yuans, soit environ 280 milliards de dollars.

Mais toute expression de soutien a tendance à faire monter les prix, et « l’équipe nationale » composée de grandes entreprises publiques et d’institutions financières a tendance à intervenir en achetant des actions pour aider à stabiliser les marchés, disent les analystes.

« Le diable, comme on dit, est toujours dans les détails – ou dans ce cas-ci, dans leur absence flagrante. Lorsqu’il s’agit de briefings politiques chinois, c’est généralement du grésillement et pas de steak », a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans un commentaire. « D’ici le milieu de la semaine, nous verrons si l’offre du marché a du poids, et d’ici la fin du mois, nous saurons avec certitude si Pékin livre la marchandise ou si ce n’est que de la poudre aux yeux. »

L’indice composite de Shanghai a augmenté de 1,7% à 3 271,06 et le plus petit marché de Shenzhen a gagné 1,9%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,4% à 21 164,93.

La Chine a signalé que l’inflation à la consommation s’était affaiblie en septembre et que les prix de gros avaient encore baissé, reflétant la faiblesse persistante de la demande intérieure qui a incité le gouvernement à prendre une série de mesures destinées à relancer la baisse des ventes de logements et d’autres dépenses.

Exercices militaires chinois à grande échelle Lundi, les mesures entourant Taiwan et ses îles périphériques semblent avoir eu peu d’impact sur les marchés.

Le Taiex de Taiwan a augmenté de 0,4%.

Les marchés de Tokyo ont été fermés pour un jour férié. En Corée du Sud, le Kospi a ajouté 1% à 2 622,43, tandis que le S australien & Le P/ASX 200 a augmenté de 0,5% à 8 253,60.

La progression en Asie fait suite à une clôture solide vendredi à Wall Street alors que les actions américaines ont atteint des records, portées par de solides bénéfices à grandes banques.

Le S & Le P 500 a grimpé de 0,6% à 5 815,03, dépassant son niveau record établi plus tôt dans la semaine et clôturant sa cinquième semaine consécutive gagnante. Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1% pour établir son propre record, à 42 863,86. L’indice composite Nasdaq est à la traîne du marché avec un gain de 0,3% après une baisse de Tesla l’a gardé sous contrôle. Il a clôturé à 18 342,94.

Wells Fargo a augmenté de 5,6% après avoir annoncé pour le dernier trimestre un bénéfice plus élevé que prévu par les analystes. JPMorgan Chase a grimpé de 4,4% après avoir signalé une baisse de ses bénéfices plus légère que ce que craignaient les analystes. C’était la force la plus puissante poussant vers le haut sur le S & 500 P.

BlackRock, quant à lui, a augmenté de 3,6% après avoir également enregistré pour le dernier trimestre un bénéfice meilleur que prévu par les analystes. Le géant de l’investissement a terminé le mois de septembre en gérant un actif total record de 11 500 milliards de dollars pour ses clients.

Les gains des banques ont permis de compenser la chute de 8,8 % de Tesla après le constructeur de véhicules électriques. a dévoilé son robotaxi tant attendu jeudi soir. Les critiques ont souligné le manque de détails sur son déploiement prévu.

Après le dévoilement du « Cybercab », son rival potentiel Uber Technologies a bondi de 10,8 % et a été l’une des forces les plus puissantes pour soulever le S. & P 500. Lyft a augmenté de 9,6%.

Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor étaient mitigés suite aux dernières mises à jour sur l’inflation au niveau du commerce de gros et sur le sentiment des consommateurs américains.

Les prix payés par les producteurs étaient 1,8% plus élevés en septembre qu’un an plus tôt, une amélioration mais pas autant que les économistes l’espéraient.

Dans d’autres transactions lundi matin, le pétrole brut de référence américain a perdu 91 cents à 74,65 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange.

Le brut Brent, la norme internationale, a chuté de 95 cents à 78,09 dollars le baril.

Le dollar a augmenté à 149,30 yens japonais contre 149,08 vendredi soir. L’euro est tombé à 1,0926 $ contre 1,0935 $.