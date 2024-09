Marché Bacchus, le restaurant français sur un lac de Las Vegas, change de mains après 17 ans | Alimentation

Marché Bacchus, le restaurant de longue date de Las Vegas connu pour sa cuisine française traditionnelle et contemporaine, sa boutique de vins et ses dîners de vins populaires, et son perchoir sur le lac Jacqueline à Desert Shores, a de nouveaux propriétaires après 17 ans.

Rhonda et Jeff Wyatt ont vendu le Marché Bacchus à HUKL Hospitality, a déclaré un porte-parole du restaurant dans un communiqué au Las Vegas Review-Journal. Le porte-parole n’a pas fourni de date de clôture de la vente, mais a déclaré qu’un dîner autour du vin avait été organisé le 12 septembre pour présenter les nouveaux propriétaires et les nouveaux chefs.

HUKL Hospitality, qui fait partie du portefeuille de HUKL Investments, basé à Las Vegas, prévoit de dépenser près de 55 millions de dollars dans quatre projets de restauration à Boca Park et dans le sud-ouest de Las Vegas au cours des deux prochaines années, comme l’a rapporté le Review-Journal. L’un de ces projets, Ciao Vino, a ouvert début septembre à Boca Park.

Le Review-Journal a demandé à HUKL de commenter l’achat de Marché Bacchus.

Les Wyatt ont acheté le restaurant en 2007 à Grégoire et Agathe Verge, un couple de Bourgogne qui a lancé le Marché Bacchus comme magasin de vin en 2000. Le restaurant est situé au 2620 Regatta Drive. Visitez marchebacchus.com.

Il s’agit d’une information de dernière minute. L’article sera mis à jour au fur et à mesure que des informations seront disponibles..

