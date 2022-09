LEAF RIVER – Vintage Chicks and Feed, 700 E. Illinois Route 72, accueillera son marché aux puces en plein air annuel Chick Thing de 8 h à 17 h le samedi 17 septembre.

Le marché aux puces est gratuit et ouvert au public.

Le marché aux puces mettra en vedette 25 vendeurs vendant une variété d’articles artisanaux et vintage de petites entreprises et entrepreneurs locaux. Les articles à vendre comprennent un décor vintage, des primitifs de ferme, du bois de grange, des objets rustiques réutilisés, des bijoux, des meubles peints, de l’artisanat d’automne, du miel, des bougies, de la lotion, du savon et des produits de boulangerie. Le Trinity Youth Group servira également du café et des beignets de 8 h à midi.

Pour plus d’informations, visitez facebook.com/vintagechicksandfeed.