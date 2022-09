Marchands pooh-pooh 20 port-a-potties à Genève Ooh La La Chocolate Race – Shaw Local

GENÈVE – Chaque année depuis 2014, la Ooh La La Course au chocolat rassemble 1500 coureurs au centre-ville de Genève pour un semi-marathon, un événement caritatif qui récolte des fonds pour l’Hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Et chaque année, les commerçants des rues Third et Campbell voient la rangée de 20 port-a-potties vers l’ouest sur Third Street et ils n’aiment pas ça, croyant que cela nuit à leurs entreprises.

La directrice de course, Mary Agnes Zellmer, a déclaré qu’il n’y avait vraiment pas d’autre emplacement pour les port-a-potties, qui doivent être sur une surface plane dans une ligne de mire pour les coureurs lorsqu’ils entrent dans leurs corrals pour commencer la course.

“Nous pensions que nous avions résolu le problème”, a déclaré la directrice du développement économique, Cathleen Tymoszenko, lors de la réunion du conseil municipal de Genève lundi soir. «Les port-a-potties sont à peu près là-bas pendant tout le week-end et cela a été préoccupant pour certains marchands à cause d’un problème d’image. … Ils ont demandé qu’ils soient déplacés et nous en avons parlé. … Mary Agnes a des raisons à cela et elle nous a parlé de la logistique de son événement et de la façon dont ils doivent être là.

L’approbation de la demande d’événement spécial a donc été transmise aux échevins pour résolution, a déclaré Tymoszenko.

“Nous ne pensions pas vraiment que c’était un appel que nous pouvions faire … et le conseil municipal pourrait déterminer comment progresser”, a déclaré Tymoszenko.

Après près d’une heure de discussion, les échevins ont voté 8 contre 1 – certains à contrecœur – avec un absent pour permettre à l’événement du 6 novembre de se dérouler sans avoir à déplacer les port-a-potties.

L’échevine du troisième arrondissement Becky Hruby a voté non et l’échevin du 5e arrondissement Craig Maladra était absent.

Bien qu’elle ne dissimule pas exactement la raison de l’emplacement des pots, l’échevine du 4e arrondissement, Amy Mayer, espérait que quelque chose pourrait être fait pour l’événement de l’année prochaine, en particulier pour que le vendeur de port-a-pot revienne selon un calendrier plus serré.

“Je pense que cela a un impact sur ces entreprises”, a déclaré Mayer. “Je vais voter pour, mais je pense qu’il est très regrettable qu’il y en ait 20 alignés et que vous ne puissiez pas l’étendre à d’autres endroits, 10 là-bas et 10 de l’autre côté de la rue.”

Zellmer a déclaré que les coureurs iront tous vers les 10 qu’ils peuvent voir et ceux-ci auront les plus grandes lignes pour entrer.

Susan Hadley et Deborah Hilton, propriétaires de Country Naturals, 316 Campbell St., ont expliqué leur opposition à 20 toilettes portables alignées dans la rue en face de leur magasin et d’autres.

“Dans le passé, ils étaient livrés le samedi, récupérés le lundi – ils ne sont pas là uniquement pour la durée de la course ce matin-là”, a déclaré Hadley. « Chez Country Naturals, nous sommes ici depuis 30 ans. … Nous aimerions garder le caractère de Genève et nous sommes très reconnaissants de faire partie de cette ville. Nous voulons garder le sentiment de carte postale de Genève et nous pensons que ce n’est pas le bon endroit.”

Zellmer a déclaré qu’elle s’était arrangée avec la société de port-a-potty pour qu’ils soient livrés plus tard dans l’après-midi samedi et récupérés à 10 heures dimanche – après la course mais avant l’ouverture des entreprises à midi.

Zellmer a déclaré que l’heure de prise en charge ne pouvait pas être exacte car l’entreprise de port-a-pot ne planifie pas avant la semaine de l’événement.

“Je suis entièrement d’accord sur le port-a-potties avec Deb et Sue de Country Naturals. Ils ont l’air un peu merdiques mais… ils sont un mal nécessaire », a déclaré Zellmer. “Ils sont moches. Je ne pouvais pas être plus d’accord. Et les affaires qui y sont faites ne sont pas jolies non plus. Mais ce n’est pas un festival et ce n’est pas la même chose. … C’est une fonction d’une course. Une course est très différente d’un festival.

L’emplacement des port-a-potties est déjà défini et ce depuis 2014. L’emplacement a également été publié aux coureurs.

Zellmer a déclaré avoir examiné d’autres endroits, mais la course exige que les port-a-potties soient dans la ligne de mire des coureurs, sur une surface plane et n’occupent pas de places de stationnement.

Les coureurs veulent utiliser les port-a-pots au dernier moment possible avant de partir de leurs corrals, a déclaré Zellmer. Les corrals sont utilisés pour échelonner les heures de départ des coureurs afin de réduire la congestion.

Sur les 1 500 athlètes d’élite qui participent, a déclaré Zellmer, 70 viennent de l’extérieur de la ville et séjournent dans des hôtels locaux, mangent dans des restaurants locaux, font leurs courses “sans frais pour personne d’autre que nous”.

“Cet événement ne fait pas que faire connaître Genève, nous… faisons du marketing à grande échelle dans les États environnants”, a déclaré Zellmer. «En conséquence, nous avons tellement de coureurs qui reviennent de l’année dernière qui sont venus pour obtenir un record personnel. Avoir les port-a-pots pas dans la ligne de mire serait très difficile pour eux. Et ils regardaient notre village de course et se plaignaient, ‘Pourquoi les déplaceriez-vous ?’ C’est une fonction de l’événement pour eux.

Zellmer a déclaré que chaque fois qu’il y avait des événements au centre-ville de Genève, “nous y gagnons tous et nous y perdons tous”.

« J’habite dans la sixième rue. Les gens se garent de l’autre côté de mon allée à Christmas Walk. Pourquoi se plaindre ? dit Zellmer. « Nous avons l’avantage de vivre à Genève. Les gens jettent des ordures sur nos pelouses. Nous avons demandé des poubelles. Nous les avons. Vous venez de ramasser les ordures.