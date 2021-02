March Madness est de retour pour 2021 – tout comme les fans

Le banc USC Trojans regarde dans la première moitié d’un match de basket de la NCAA contre les Utah Utes à l’Université de Californie du Sud à Los Angeles le samedi 2 janvier 2021. | Keith Birmingham / MediaNews Group / Pasadena Star-News via Getty Images

Malgré la pandémie, la NCAA autorisera un nombre limité de spectateurs pour les tournois masculins et féminins.

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) a annoncé vendredi qu’elle autoriserait un nombre limité de fans à assister en personne aux prochains tournois de basket-ball de la division I March Madness de 2021, hommes et femmes, malgré le risque posé par la pandémie de coronavirus.

Selon la NCAA, les fans seront présents à chaque tour du tournoi masculin, bien que seuls les tours ultérieurs du tournoi féminin – à commencer par le Sweet 16 – auront des spectateurs.

MISE À JOUR DE LA PRÉSENCE! La NCAA autorise une participation limitée des fans au tournoi DI MBB NCAA! #MarchMadness

https://t.co/YFlndZLyxY pic.twitter.com/M3QzsYXvcn – Folie de mars de la NCAA (@marchmadness) 19 février 2021

Les tournois débuteront en mars et se termineront début avril, le tournoi masculin devant débuter le 18 mars et celui des femmes le 21 mars.

Les équipes voyagent généralement à travers le pays pendant les tournois, mais cette année, chacune se déroulera sur plusieurs sites dans une seule ville, les hommes devant jouer chaque match à Indianapolis Indiana et les femmes à San Antonio, au Texas.

Les arénas auront une capacité pouvant atteindre 25% pour les matchs masculins et 17% pour les femmes, avec des masques, une distance sociale et des exigences de test en place pour tous les matchs.

Dans un communiqué publié vendredi, la NCAA a déclaré que la décision d’autoriser les fans avait été prise « en collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales » et que « la priorité numéro un pour les décisions concernant le tournoi restait la sécurité et le bien-être de tous. participer à l’événement. »

Cependant, un certain nombre d’experts en santé publique ont déclaré que la chose la plus sûre à faire serait de ne pas avoir de spectateurs du tout.

«À ce stade de l’épidémie, nous ne pouvons plus dire que nous n’en savons pas assez», a déclaré vendredi Ana Bento, professeur au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de l’Indiana, au New York Times. «Nous savons ce qu’il faut éviter pour minimiser les risques. C’est quelque chose qui comporte beaucoup de risques. »

Selon Bento, les tournois pourraient facilement se transformer en événements de grande envergure, aggravant une pandémie qui a déjà tué plus de 495 000 Américains et frappé une année complète de l’espérance de vie moyenne aux États-Unis.

Les événements de grande diffusion sont particulièrement préoccupants car les nouvelles variantes de coronavirus continuent d’infecter les gens dans tout le pays et menacent une quatrième vague de cas. Dimanche dernier, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a averti qu’une variante de coronavirus britannique plus infectieuse – et peut-être plus mortelle – pourrait devenir «la souche dominante d’ici la fin du mois de mars».

« Aujourd’hui plus que jamais, avec la propagation continue de variantes qui risquent de menacer les progrès que nous faisons, nous devons nous réengager à faire notre part pour nous protéger les uns les autres », a déclaré Walensky lors d’une conférence de presse vendredi. «Portez un masque bien ajusté, éloignez-vous de la société, évitez les voyages et les foules, adoptez une bonne hygiène des mains et faites-vous vacciner lorsque le vaccin est disponible.

En 2020, la NCAA a carrément annulé les deux tournois en réponse à la première vague de cas de Covid-19 aux États-Unis. Près d’un an plus tard, le pays a signalé plus de 28 millions de cas au total – mais une baisse constante du nombre de cas quotidiens depuis début janvier 2021, ainsi qu’une campagne de vaccination de masse qui s’accélère, ont rendu les fans peu nombreux aux événements sportifs en salle semblent plus réalisables pour de nombreux officiels sportifs.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, près de 60 millions de doses de vaccin ont été administrées aux États-Unis. Les deux vaccins Covid-19 autorisés par la Food and Drug Administration nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces, et au moins 17 millions de personnes ont été entièrement vacciné.

Le basketball universitaire n’est pas le seul sport à ramener les fans

Malgré la pandémie, la NCAA n’est pas la seule à vouloir permettre à un nombre limité de fans de revenir aux événements sportifs.

Une poignée d’équipes de la NBA permettent déjà aux spectateurs d’assister à des matchs à domicile; Les équipes de New York permettront aux fans de remplir 10% de leurs stades à partir du 23 février, selon la NBA. Cependant, aucune équipe de la NBA n’a rempli son arène à plus de 25% de sa capacité, et la plupart des équipes ne l’ont même pas fait.

La NBA a été parmi les premières ligues à suspendre sa saison en 2020 après qu’un joueur a été testé positif pour Covid-19 début mars, et a ensuite conclu la saison dans une «bulle» la ligue mise en place à Orlando, en Floride.

La majorité des équipes de la NFL, quant à elles, ont permis aux fans d’assister à au moins certains matchs en personne au cours de la saison 2020 de la ligue, et environ 22000 personnes ont assisté au Super Bowl plus tôt ce mois-ci à Tampa, en Floride.

Une partie de ce total – qui représente environ 30% de la capacité du stade de Tampa Bay, selon le New York Times – était des agents de santé vaccinés, mais pour environ 14 500 autres participants, la vaccination n’était pas une obligation.

La NCAA a également permis aux fans pendant sa saison de football 2020, bien que cela ne se soit pas toujours déroulé sans accroc. En août, deux grandes conférences – le Big Ten et le Pac-12 – ont annulé leur saison d’automne avant d’annuler plus tard leurs décisions, et de nombreux matchs ont quand même été annulés après que les joueurs aient été testés positifs pour Covid-19.

Néanmoins, la saison de football universitaire s’est terminée avec environ 14 000 fans présents au match pour le titre national en janvier.

Comme le souligne le New York Times, cependant, le football a au moins une fois un avantage majeur sur le basket-ball en matière de santé publique – contrairement au basket-ball, de nombreux matchs de football se jouent dans des stades en plein air, où la transmission de Covid-19 est beaucoup moins importante. risque.

Pourtant, la NCAA va de l’avant avec son plan. « Le tournoi de cette année ne sera pas comme les autres », a déclaré le vice-président senior du basket-ball de la NCAA Dan Gavitt dans la déclaration de vendredi, « et même si nous savons que ce ne sera pas la même chose pour personne, nous sommes impatients de fournir une expérience mémorable pour le étudiants-athlètes, entraîneurs et fans lors d’un tournoi unique dans une vie. »