La semaine de championnat de conférence secoue toujours la bulle du tournoi de la NCAA de manière imprévisible. Cette année, parmi les trois principaux programmes à se retirer de leurs tournois de ligue en raison des protocoles COVID-19, il y avait Duke – le Kansas et la Virginie ont également été forcés de le fermer.

Les Blue Devils n’ont jamais eu la chance d’affronter l’État de Floride et de se lancer dans une offre générale ou automatique dans le tournoi ACC, et bien que cela ait probablement servi de bonne nouvelle pour l’une des équipes de bulles assis à la maison (ahem, Drake) , maintenant il y a plus de problèmes pour chasser les équipes de bulles.

Georgetown a joué le spoiler en tant que voleur d’enchères samedi soir, bouleversant Creighton lors de la finale du tournoi Big East pour réclamer l’enchère automatique de la ligue. Puis l’Oregon State a emboîté le pas, devançant le Colorado dans le championnat du tournoi Pac-12. Cela représente deux places de moins pour les équipes qui se battent pour des offres générales après que les équipes hors compétition ont retiré les offres automatiques des conférences de puissance.

Comme la plupart des équipes de bulles ne jouent plus, elles vont transpirer jusqu’à la fin de l’émission du dimanche de la sélection.

Mis à jour à 12 h 45 HE le dimanche 14 mars

QUATRE DERNIERS EN: VCU, Syracuse, Drake, État de l’Utah

PREMIER QUATRE: État de Wichita, État du Colorado, État de Boise, Saint Louis

QUATRE PROCHAINE SORTIE: Memphis, Ole Miss, Seton Hall, Saint-Jean

Les gagnants et les perdants de la bulle du tournoi NCAA de l’action du tournoi de la conférence:

Gagnants

Big Ten équipes. À partir de la semaine précédant le tournoi Big Ten, Maryland (tête de série n ° 10), Rutgers (tête de série n ° 10) et Michigan State (tête de série n ° 11) étaient sur la bulle. Maintenant, ils sont en sécurité. Le Maryland s’est frayé un chemin dans la zone de sécurité après avoir subi des pertes horribles contre Northwestern et Penn State pour clôturer la saison régulière. Les Terrapins (15-13) ont battu leur compatriote Michigan State au deuxième tour et c’était la victoire dont ils avaient besoin pour rester à l’écart du mauvais côté de la bulle. Rutgers (15-11) a battu Indiana au deuxième tour et cela suffira à assurer une offre automatique, malgré la défaite contre l’Illinois en quarts de finale. Alors que les Spartiates (15-12) ont perdu contre le Maryland et affichent un score NET dans les années 70, leurs victoires dans le Quadrant 1 de fin de saison contre l’Illinois et le Michigan en diront long sur le comité de sélection.

Syracuse (In – No.12 graine). Bien qu’ils aient perdu contre Virginia, première tête de série, jeudi, les Orange (16-9, 9-7 ACC) se faufilent dans le peloton prévu. Ils en ont fait assez en battant North Carolina State au deuxième tour du tournoi ACC – leur troisième victoire consécutive. Pourtant, sans un autre match à jouer, ce sera proche pour l’équipe de l’entraîneur Jim Boeheim. Le comité ne verra qu’une seule victoire dans le quadrant 1 sur le profil de l’équipe.

État de l’Utah (In – N ° 12 tête de série). Les Aggies (20-8, 15-4 Mountain West) ont perdu contre San Diego State 68-57 samedi lors de la finale du tournoi de la Mountain West Conference, mais avant cela, leur compatriote bubble team Colorado State 62-50 en demi-finale, et cela pourrait être suffisant pour entendre leur nom appelé le dimanche de la sélection. C’est après que l’USU a battu UNLV 74-53 en quarts de finale du tournoi de Mountain West jeudi pour rester en considération pour une offre générale. Le problème est qu’il n’y a que deux victoires en quadrant 1 et deux victoires en quadrant 2 sur le CV.

Perdants

État de Wichita (quatre premiers sortis). Les Shockers (16-5, 11-2 AAC) ont perdu 60-59 contre Cincinnati en demi-finale de la conférence American Athletic samedi. Même si Wichita State était le champion de la saison régulière dans l’AAC, son profil n’est pas si sûr, donc maintenant l’équipe sera probablement un appel rapproché. WSU ne pouvait pas se permettre une mauvaise défaite, alors survivre dans le sud de la Floride 68-67 lors du match quart de finale de l’AAC vendredi était une victoire bien nécessaire. Le score NET de WSU dans les années 60 est gênant, tout comme deux victoires dans le quadrant 1. Mais c’est un profil solide autrement, y compris un top 15 des forces de calendrier hors conférence.

État du Colorado (quatre premiers sortis). Les Rams (18-6, 14-4) ont peut-être manqué lors de la demi-finale du tournoi MWC contre l’État de l’Utah, mais ils sont toujours dans le peloton prévu – à peine. Ils ont battu Fresno State 72-62 jeudi, ce qui était nécessaire pour rester du côté droit de la bulle. Seulement deux victoires dans le quadrant 1 et une force de calendrier de 120 n’impressionneront pas le comité de sélection, donc CSU pourrait être blessé par les résultats des équipes de bulles qui jouent toujours.

Boise State (quatre premiers sortis). Les Broncos (18-8) sont tombés face au Nevada 89-82 en quarts de finale du tournoi Mountain West. Ce revers – la troisième défaite consécutive contre la meute de loups – pourrait être coûteux pour cette équipe qui n’a plus aucune chance d’améliorer le profil. Le curriculum vitae de Boise State présente la deuxième meilleure force du calendrier hors conférence dans le pays et un score NET dans la quarantaine. Mais il n’y a que deux victoires dans le quadrant 1 à associer à une mauvaise défaite contre Fresno State.

Memphis (quatre suivants). Les Tigers (16-8, 11-4 AAC) se sont accrochés à Houston avant de s’incliner 76-74 en demi-finale du tournoi de l’American Athletic Conference. Ce match contre une équipe de renom était probablement la différence entre l’inclusion et l’omission. Memphis s’est rapproché du terrain après une victoire 70-62 contre le centre de la Floride en quarts de finale de l’AAC vendredi. L’équipe de l’entraîneur Penny Hardaway a un score NET dans les années 50, mais ce qui manque vraiment, ce sont quelques victoires dans le quadrant 1. Memphis n’a aucun profil, donc cette opportunité manquée avec Houston est un coup dur.

Ole Miss (quatre prochaines sorties). Les Rebels (16-11) étaient là avec LSU, mais n’ont pas pu s’accrocher à une défaite 76-73 en quart de finale du tournoi de la SEC vendredi. La victoire de jeudi sur la Caroline du Sud a contribué à les positionner comme l’un des «quatre premiers retraités». Le groupe de l’entraîneur Kermit Davis avait remporté trois victoires consécutives avant le revers de vendredi contre LSU, mais une défaite le 6 mars contre Vanderbilt constitue une tache majeure sur le curriculum vitae.

Seton Hall (quatre prochains sortis). Les Pirates (14-13, 10-9 Big East) ont probablement remporté une victoire après la victoire de 77-69 en prolongation jeudi contre St. John’s en quarts de finale du tournoi Big East. Mais ils ont échoué dans une défaite 66-58 contre Georgetown. Le fait que les Hoyas aient renversé Villanova, tête de série, au tour précédent, signifie que le revers contre Georgetown a plus de poids. Les Pirates ont un score NET dans les années 50 comme une faiblesse, mais un top 30 des forces du calendrier est attrayant.

St.John’s (quatre prochaines sorties). La défaite 77-69 de jeudi contre Seton Hall signifie probablement que le Red Storm (16-11) est lié à NIT parce qu’il avait besoin de gagner un match de plus pour être dans le mix. Le comité de sélection gardera probablement cette équipe à l’écart sur la base d’un score NET dans les années 60 et d’un calendrier hors conférence dans les 230.

Southern Methodist (sortie). Les Mustangs (11-5) devaient remporter leur premier match dans le tournoi de l’American Athletic Conference pour être sérieusement envisagés pour une candidature à grande échelle. Puis ils ont perdu 74-71 contre Cincinnati en quart de finale malgré les 35 points de Kendric Davis. L’équipe de l’entraîneur Tim Jankovich a des références de tournoi décentes, mais un domaine sur lequel le comité insistera probablement sera la programmation – SMU a un calendrier hors conférence dans les 270. En conséquence, le programme ne possède aucune victoire dans le quadrant 1.

Xavier (sort). Les Mousquetaires (13-8) ont perdu 70-69 en prolongation contre Butler au premier tour du tournoi Big East. Cette perte a probablement coûté à Xavier une chance de jouer dans le tournoi de la NCAA. Ils sont passés de «quatre derniers entrants» à «quatre suivants retirés» avec la défaite et maintenant s’assoient et attendent une sélection tendue dimanche.

Explication de la langue du tournoi NCAA:

NET signifie NCAA Evaluation Tool, qui est le baromètre du comité de sélection. Il comprend les résultats du match, la force du calendrier, l’emplacement du match, la marge de score (plafonnée à 10 points par match) et l’efficacité offensive et défensive du filet.

Victoires du quadrant 1: matchs à domicile contre 1 à 30 équipes NET; Jeux sur sites neutres vs 1-50 NET; Matchs à l’extérieur contre 1-75 NET

Victoire du quadrant 2: matchs à domicile contre 31-75 NET; Jeux sur sites neutres contre 51-100 NET; Matchs à l’extérieur contre 76-135 NET

Victoire du quadrant 3: matchs à domicile contre 76-160 NET; Jeux sur sites neutres contre 101-200 NET; Matchs à l’extérieur contre 136-240 NET

Victoires du quadrant 4: matchs à domicile contre 161+ NET; Jeux sur sites neutres contre 201-plus NET; Matchs à l’extérieur contre plus de 241 NET

Noter: La plupart des données statistiques proviennent de WarrenNolan.com. Les classements NET (NCAA Evaluation Tool) sont également un point de référence.

À propos de notre bracketologist: Shelby Mast projette le terrain depuis 2005 sur son site Web, Bracket WAG. Il a rejoint USA TODAY en 2014. Dans sa huitième saison en tant que bracketologist national, Mast a terminé comme l’un des trois meilleurs bracketologues au cours des sept dernières folies de mars. Il a également prédit pour The Indianapolis Star, collegeinsider.com et est un membre inaugural du comité de sélection Super 10. Suivez-le sur Twitter @BracketWag.

Suivez le journaliste de basketball universitaire Scott Gleeson sur Twitter @ScottMGleeson