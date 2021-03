Effacée par la pandémie il y a un an, la semaine du tournoi de conférence n’a pas déçu, amenant le monde du basket-ball universitaire masculin à la date la plus importante du calendrier: le dimanche de la sélection.

Le peloton de 68 équipes – tous à destination de la région d’Indianapolis – a été libéré dimanche.

Dimanche, selon la bracketologie de USA TODAY Sports, les quatre premiers à sortir comprenaient l’État de Wichita, l’État du Colorado, l’État de Boise et Saint Louis.

Mais ce n’est pas ainsi que le comité de sélection a vu les choses.

Pendant ce temps, VCU, Syracuse, Drake et Utah State ont été classés comme les «quatre derniers» – tous les quatre ont fait la danse. Cependant, le comité a noté que l’UCLA et l’État du Michigan faisaient partie de ce groupe, car Syracuse et VCU n’auront pas à participer aux quatre premiers matchs jeudi.

Les graines n ° 1 sont Gonzaga (Ouest), Baylor (Sud), Michigan (Est) et Illinois (Midwest) – découvrez le reste du support ici.

Wolverines n ° 1 dans la région fougueuse de l’Est

Le Michigan a été la deuxième équipe des Big Ten à obtenir une tête de série n ° 1, et en supposant que les Wolverines passent soit par Mount St.Mary’s soit par Texas Southern au premier tour, ils pourraient avoir les mains pleines au deuxième tour avec LSU ou St. Bonaventure, qui devrait être l’un des meilleurs matchs de première ronde de la région.

Georgetown sera probablement un choix populaire 12-5 contre le Colorado après que les Hoyas aient remporté le titre du Big East Tournament. L’État du Michigan et l’UCLA participeront à l’un des quatre jeux de play-in pour avoir une chance à BYU. Le Texas (3), le Connecticut (7) et le Maryland (10) fournissent la puissance de nom à la région.

Un match d’entraîneurs fascinant sera présenté lors du match 2-15: Alabama de Nate Oats, vainqueurs de la saison régulière et du tournoi de la SEC, contre Rick Pitino de Iona, qui enregistre peut-être son meilleur travail pour mars.

L’Illinois mène la région bondée du Midwest

Sœur Jean. Cade Cunningham. Le champion du tournoi de la conférence Big Ten. Une escouade ACC brûlante. Le Midwest a une tonne en cours.

Loyola-Chicago a remporté la tête de série n ° 8, ce qui signifie que Sœur Jean et les fidèles des Ramblers jetteront leur dévolu sur Josh Pastner et les Georgia Tech Yellow Jackets. Oklahoma State a un rendez-vous avec Liberty dans le match n ° 4 contre n ° 13, et de nombreux yeux seront tournés vers Cunningham, un des cinq premiers choix potentiels du repêchage de la NBA.

En tête de la région, deux équipes ont remporté leurs tournois de conférence dimanche. L’Illinois n ° 1 affrontera Drexel, tandis que le n ° 2 Houston affrontera Cleveland State. La Virginie occidentale (n ° 3), le Tennessee (n ° 5) et l’État de San Diego (n ° 6) ajoutent de la profondeur à la région.

Pour compléter la région, l’État de San Diego affrontera Syracuse dans le match 6-11, tandis que Clemson et Rutgers se battront dans le match 7 contre 10.

Les ours mènent le sud

Les Baylor Bears sont entrés dans la saison avec de grandes attentes et ont remporté le Big 12 pour la première fois en plus de 70 ans. Maintenant, ils ont une graine n ° 1.

L’état de l’Ohio, à moins d’une demi-heure de sa défaite au championnat Big Ten, a appris qu’il serait la deuxième tête de série de la région. L’État de l’Utah a survécu à la bulle (il fallait prouver sa victoire sur l’État du Colorado).

Virginia Tech (10) affronte la Floride (7) au premier tour, et il y a plus de flair SEC avec l’Arkansas n ° 3. Purdue se présente comme tête de série n ° 4, tandis que Villanova – une tête de série à deux ou trois dans l’esprit de la plupart des gens jusqu’à récemment – affronte Winthrop dans un match 5-12. Le match 8-9 entre la Caroline du Nord et le Wisconsin devrait rendre les choses intéressantes pour les Bears au deuxième tour.

Les Bulldogs de Gonzaga sont n ° 1 au classement général dans la région de l’Ouest

Bien que les «régions» n’aient pas beaucoup d’importance cette année, Gonzaga a remporté la tête de série dans l’Ouest – leur quatrième tête de série n ° 1 au cours des huit dernières saisons. Sauf que cette fois, les Bulldogs sont la tête de série n ° 1 du tournoi. Mais il y a un pedigree de championnat à l’horizon.

Ils joueront le vainqueur du match de play-in Norfolk State-Appalachian State. Le n ° 5 Creighton, le champion en titre Virginia (n ° 4), l’Oregon (n ° 7) et VCU (n ° 10) sont également dans la région.

Deux équipes de bulles, Drake et Wichita State, s’affronteront dans le match de play-in à 11 têtes de série et le vainqueur aura un rendez-vous contre l’USC.

Au bas de la région, l’Iowa affrontera le Grand Canyon dans le match 2-15. Cela prépare une bataille potentielle entre le candidat du joueur national de l’année Luka Garza et la zone avant des Bulldogs.

À noter: aucune heure ou date n’a été annoncée.

L’Illinois remporte le titre du Big Ten Tournament dans la bataille OT contre l’état de l’Ohio

Ils ne peuvent pas se qualifier de champions de la conférence de saison régulière, mais les Illini sont les rois des séries éliminatoires dans sans doute la meilleure conférence du sport cette saison.

De manière appropriée pour mener dans la fourchette, l’Illinois et l’État de l’Ohio se sont battus à un niveau élevé pendant 45 minutes avec l’Illini gagnant 91-88 en prolongation. C’était le deuxième match de prolongation des Buckeyes en trois jours.

Andre Curbelo était l’étincelle de l’Illinois, et lui et Kofi Cockburn ont terminé avec 16 points. Le gardien de Buckeyes Duane Washington Jr. a inscrit un sommet en carrière de 32 points et a attrapé huit rebonds dans la défaite. Le banc Illini a surclassé les réserves de l’État de l’Ohio par une marge de 37-15

La victoire a presque sûrement fait de l’Illinois une tête de série n ° 1 – la première fois qu’ils auront cette distinction depuis 2005, lorsque l’Illinois est tombé face à la Caroline du Nord lors du match de championnat du tournoi NCAA.

Il est maintenant temps pour les crochets.

Houston accélère Cincinnati en championnat AAC

Le garde junior Quentin Grimes est allé 5 en 9 de la profondeur pour mener tous les buteurs avec 21 points, tandis que le gardien de deuxième année Marcus Sasser en a ajouté 16 dans le coup de 91-54. Défensivement, Houston a permis à Cincinnati de tirer 27,7% du terrain.

Les Cougars sont entrés dans la journée en tant que tête de série n ° 2 et leur premier championnat de tournoi de la Conférence américaine d’athlétisme les maintiendra sur cette ligne plus tard dimanche (la bracketologie les avait dans la région de l’Illinois, avec le Texas et Purdue comme têtes de série n ° 3 et 4, respectivement. ). La victoire de Houston devrait aider les équipes à bulles, car une victoire de Cincinnati aurait cannibalisé une autre offre automatique.

L’Alabama retient LSU dans une finale sauvage au championnat du tournoi SEC

Les Tigers se sont accrochés avec le Crimson Tide tout le match et ont eu de multiples chances à bout portant pour une victoire à la dernière seconde, mais n’ont tout simplement pas pu mettre le ballon dans le panier.

L’Alabama a défendu son titre de saison régulière avec sa première victoire en tournoi de conférence en 30 ans.

Saint Bonaventure défend le titre de l’Atlantic 10 au tournoi

Malgré tous les bouleversements de la semaine du championnat, le numéro un de Saint-Bonaventure n’a pas abandonné sa mainmise sur l’Atlantique 10. Les Bonnies ont envoyé les béliers du VCU dans le match pour le titre derrière les 23 points de Kyle Lofton. Saint Bonaventure est entré dimanche avec 10 têtes de série.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.