March for Life revient à DC avec un nouveau focus post-Roe v. Wade

WASHINGTON (AP) – Il y a un an, la manifestation annuelle de la Marche pour la vie contre l’avortement légal a eu lieu à Washington dans une ambiance de triomphe non déguisé. Avec une nouvelle majorité conservatrice à la Cour suprême, des milliers de manifestants ont bravé un temps glacial pour célébrer la chute apparemment inévitable de Roe v. Wade.

Maintenant que le droit constitutionnel à l’avortement n’est plus la règle du pays, la Marche pour la vie revient vendredi avec un nouvel objectif. Au lieu de concentrer leur attention sur la Cour suprême, les marcheurs prévoient de cibler le bâtiment situé juste en face : le Capitole des États-Unis.

Les dirigeants du mouvement disent qu’ils prévoient de mettre en garde le Congrès contre toute tentative de restreindre les multiples lois anti-avortement imposées l’année dernière dans une douzaine d’États différents.

“Cette année sera un sombre rappel des millions de vies perdues à cause de l’avortement au cours des 50 dernières années, mais aussi une célébration du chemin parcouru et de ce sur quoi nous, en tant que mouvement, devons concentrer nos efforts alors que nous entrons dans cette nouvelle ère en notre quête pour protéger la vie », a déclaré Jeanne Mancini, présidente de March for Life Education and Defense Fund, dans un communiqué.

Certains dirigeants du mouvement espèrent également planter des graines au Congrès pour une éventuelle restriction fédérale à l’avortement. Marjorie Dannenfelser, présidente de SBA Pro-Life America, a déclaré qu’elle envisageait une éventuelle ligne de démarcation de la «norme minimale fédérale», telle que 13 semaines de grossesse, après quoi l’avortement ne serait autorisé dans aucun État. Le scénario de Dannenfelser laisserait toujours les États individuels libres d’imposer leurs propres mesures plus strictes, y compris une interdiction totale.

Cette dernière ambition est avouée, car même si elle passe devant la Chambre des représentants nouvellement contrôlée par les républicains, elle échouera très probablement au Sénat détenu par les démocrates.

“Nous savons que cela n’arrivera pas cette session, mais c’est le début”, a déclaré Dannenfelser. “Il est de la responsabilité (du Congrès) d’écouter la volonté du peuple.”

Dans les demandes de permis au National Park Service, les organisateurs de la manifestation ont estimé à 50 000 les participants cette année, à peu près la même taille que les marches précédentes.

En l’absence des protections fédérales de Roe v. Wade, les droits à l’avortement sont devenus un patchwork État par État.

Depuis juin, des interdictions quasi totales de l’avortement ont été mises en place en Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota du Sud, Tennessee, Texas et Virginie-Occidentale. Des contestations judiciaires sont en cours contre plusieurs de ces interdictions.

Les avortements électifs ne sont pas non plus disponibles dans le Wisconsin, en raison des incertitudes juridiques auxquelles sont confrontées les cliniques d’avortement, et dans le Dakota du Nord, où la seule clinique a déménagé au Minnesota.

Les interdictions adoptées par les législateurs de l’Ohio, de l’Indiana et du Wyoming ont été bloquées par les tribunaux d’État alors que des contestations judiciaires sont en cours. Et en Caroline du Sud, la Cour suprême de l’État a annulé le 5 janvier une interdiction de l’avortement après six semaines, jugeant que la restriction viole un droit constitutionnel de l’État à la vie privée.

Mais d’autres États ont été témoins d’un recul inattendu sur la question. Les électeurs du Kansas et du Kentucky ont rejeté les amendements constitutionnels qui auraient déclaré qu’il n’y a pas de droit à l’avortement ; Les électeurs du Michigan ont approuvé un amendement inscrivant le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

L’administration du président Joe Biden a des options limitées à la suite de la décision de la Cour suprême. Le vice-président Kamala Harris doit prononcer un discours en Floride dimanche, à l’occasion du 50e anniversaire de la décision originale Roe v. Wade, pour souligner que les droits à l’avortement restent au cœur des préoccupations de l’administration.

“Le vice-président sera très clair : la lutte pour garantir le droit fondamental des femmes aux soins de santé reproductive est loin d’être terminée”, a déclaré Kirsten Allen, porte-parole de Harris. “Elle exposera les conséquences des attaques extrémistes contre la liberté de reproduction dans les États de notre pays et soulignera la nécessité pour le Congrès de codifier Roe.”

Selon un sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research réalisé en juillet, 53% des adultes américains ont déclaré qu’ils désapprouvaient l’abrogation de Roe par la Cour suprême, tandis que 30% approuvaient.

Dannenfelser conteste ces chiffres et affirme que si les interdictions générales de l’avortement sont un sujet de division parmi les électeurs, des restrictions limitées telles qu’une interdiction après le premier trimestre de la grossesse sont “très populaires” dans les États rouges et bleus.

Les militants anti-avortement ont également un œil sur les prochaines élections présidentielles de 2024 et examinent essentiellement les candidats potentiels sur leurs points de vue sur la question. Dannenfelser a déclaré qu’elle avait récemment rencontré le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un candidat républicain potentiel de premier plan, et qu’elle était repartie “incroyablement impressionnée”, mais a déclaré qu’il était encore trop tôt pour que son organisation approuve qui que ce soit.

Elle a prédit qu’il y aura des «lignes de faille» parmi les candidats républicains à la présidentielle sur les droits et les protections à l’avortement, mais a averti que tout candidat perçu comme étant indulgent sur la question se serait «disqualifié en tant que candidat à la présidentielle à nos yeux, et ayant fait a très peu de chances de remporter la nomination.

___

David Crary a contribué depuis New York.

Ashraf Khalil, Associated Press