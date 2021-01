Les organisateurs de la Marche pour la vie, l’événement annuel par excellence du mouvement anti-avortement, demandent à leurs partisans de tout le pays de ne pas se rassembler à Washington cette année en raison de la pandémie COVID-19 et des troubles politiques.

Au lieu de cela, un petit groupe de leaders anti-avortement invités mars 29 janvier, et l’événement sera retransmis en direct, a annoncé vendredi la présidente de March for Life, Jeanne Mancini.

« Étant donné que nous sommes au milieu d’une pandémie qui pourrait atteindre son maximum, et compte tenu des pressions accrues auxquelles les agents des forces de l’ordre et d’autres sont actuellement confrontés à l’intérieur et autour du Capitole, la Marche pour la vie de cette année sera différente », a-t-elle déclaré. «Le rallye annuel aura lieu virtuellement et nous demandons à tous les participants de rester à la maison et de se joindre virtuellement à la marche.»

Tim Tebow, la star du football, doit toujours prononcer un discours lors d’un gala virtuel qui aura lieu après la réduction de la marche, a déclaré Mancini.

Mancini a déclaré qu’elle avait hâte d’organiser l’événement en personne l’année prochaine.

La marche a lieu chaque année depuis 1974, un an après la décision de la Cour suprême Roe v. Wade qui a légalisé l’avortement aux États-Unis. Même les blizzards de 1987 et 2016 n’ont pas forcé l’annulation, bien que les taux de participation aient été inférieurs à la normale.

Les événements locaux de la Marche pour la vie ont également été touchés cette année. Les marches d’État de l’Arkansas et de l’Oregon ont été reportées indéfiniment, tandis qu’une marche prévue à Tucson, en Arizona, a été transformée en une caravane baptisée Road Rally for Life.

La Veillée nationale annuelle de prière pour la vie, généralement organisée la nuit précédant la marche nationale à la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, sera plutôt un événement retransmis en direct, avec des évêques participant virtuellement de partout aux États-Unis.

Il y a un an, le président Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à s’adresser à la Marche pour la vie. Trump est devenu un héros pour de nombreux militants anti-avortement pour avoir nommé des juges de la Cour suprême et d’autres juges fédéraux considérés comme ouverts à la possibilité d’abroger ou d’affaiblir l’arrêt Roe v.Wade.

L’événement de cette année aura lieu neuf jours après l’investiture présidentielle du démocrate Joe Biden, qui est un fervent partisan du droit à l’avortement.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien de la dotation Lilly via The Conversation US. L’AP est seul responsable de ce contenu.