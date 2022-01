Marcelo Claure quitterait SoftBank

En quelques années à peine, M. Claure est devenu un proche confident de M. Son et a joué un rôle singulier chez SoftBank, démêlant fréquemment des investissements désordonnés, recherchant des opportunités lucratives et courtisant les fondateurs de start-up.

Le départ imminent de M. Claure a été signalé plus tôt par CNBC .

SoftBank, un conglomérat japonais qui a fait d’énormes investissements dans des start-up dont WeWork et Uber, devrait faire une annonce officielle dans les prochains jours concernant la démission de M. Claure, qui a rejoint SoftBank en 2017 après avoir dirigé la société de télécommunications Sprint, selon deux personnes familières avec les négociations.

Marcelo Claure, l’un des principaux adjoints du fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, quittera ses fonctions de directeur de l’exploitation à la suite d’un différend portant sur environ 2 milliards de dollars d’indemnisation possible.

M. Son et d’autres dirigeants de SoftBank avaient rechigné à la demande d’indemnisation de M. Claure, craignant que cela ne dérange les investisseurs au Japon, où de tels paiements importants sont mal vus. M. Claure était déjà l’un des cadres les mieux payés au Japon, gagnant 17 millions de dollars en 2020.

Le désaccord sur sa rémunération au cours des années à venir s’était déroulé ces derniers mois, a rapporté le New York Times en décembre. M. Claure a déclaré en privé à des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise qu’il méritait un gros salaire pour divers travaux de nettoyage, y compris le redressement de l’investissement de SoftBank dans WeWork, le géant de la location d’espaces de bureaux qui est devenu public en octobre, ainsi que la valeur future qu’il pourrait apporter à SoftBank.

