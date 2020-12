Marcelo Bielsa ne garera pas le bus de Leeds à Old Trafford pour arrêter la force de frappe déchaînée de Manchester United.

Et bien qu’il admette que c’est «risqué», Bielsa a l’intention de combattre le feu par le feu en adoptant sa stratégie habituelle – et en attaquant les stars d’Ole Gunnar Solskjaer dès le début de leur affrontement très attendu aujourd’hui.

L’entraîneur argentin reconnaît le danger que représentent la vitesse et la créativité que représentent Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Anthony Martial et Mason Greenwood pour ses stars ou leur menace de coup d’arrêt.

Mais il insiste pour que s’asseoir pour annuler la menace de United n’est tout simplement pas une option.

«Parfois, lorsqu’une équipe est jugée naïve, vous devez penser à ce qui vous ferait changer votre façon de jouer», a déclaré Bielsa.

«Nous n’ignorons pas la hauteur de certains joueurs de United ou la qualité de leurs coups de pied arrêtés.

«Nous n’ignorons pas non plus leurs attaquants et la façon dont ils tirent parti des grands espaces et comment ils peuvent y jouer.

«Vous n’avez qu’à regarder leur match à Sheffield United l’autre soir et vous verriez cela dans une demi-heure.