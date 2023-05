Marcelo Bielsa va être nommé sélectionneur de l’Uruguay

Marcelo Bielsa semble sur le point de revenir bientôt sur la touche en tant que manager de l’équipe nationale uruguayenne. Jeudi, Fabrizio Romano a déclaré que l’ancien entraîneur de Leeds United était sur le point de signer son contrat avec la fédération de l’équipe sud-américaine. L’accord aurait été conclu entre les deux parties. Maintenant, il a juste besoin d’une signature officielle.

Un membre de l’équipe affirme que l’accord n’a besoin que d’une signature

Jorge Casales, membre de l’association uruguayenne de football, a révélé la conclusion de l’accord au Presse associée. « La seule chose qui manque, c’est la signature », a déclaré Casales jeudi. « Nous amenons quelqu’un dont nous savons qu’il nous laissera un héritage qui va au-delà des 90 minutes d’un match. »

Bielsa n’a pas dirigé d’équipe depuis son départ de Leeds en février 2022. L’entraîneur argentin de 67 ans a déjà été lié à une pléthore d’emplois, dont l’USMNT. Cependant, il semble que les Yanks doivent poursuivre leur recherche d’un entraîneur-chef permanent.

Bien qu’elle soit sans emploi depuis plus d’un an, Bielsa possède une solide expérience dans ce rôle. Il a précédemment entraîné l’équipe nationale argentine de 1998 à 2004. Bielsa est ensuite passé à l’équipe nationale du Chili, à l’Athletic Bilbao, à Marseille, à la Lazio, à Lille et enfin à Leeds.

Bielsa va reprendre un groupe talentueux

L’Uruguay est actuellement classé n ° 16 mondial par la FIFA. Il s’agit de la troisième place la plus élevée parmi les équipes sud-américaines et seulement derrière les puissances argentines et brésiliennes. La Celeste a une liste talentueuse mise en évidence par le trio d’attaquants Luis Suarez, Darwin Nunez et Edinson Cavani. Le duo de Liga Federico Valverde et Ronald Araujo font également partie de l’équipe uruguayenne.

Le premier match de Bielsa aux commandes pourrait avoir lieu en juin. L’équipe pourrait affronter le Nicaragua et Cuba lors de matchs amicaux plus tard le mois prochain. Cependant, ses prochains matchs de compétition n’auront pas lieu avant l’automne. La Celeste entamera sa qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 contre le Chili et l’Équateur en septembre.

PHOTO : IMAGO / PA Images