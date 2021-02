Marcelo Bielsa répond à l’appel d’Andrea Radrizzani de rester à Leeds la saison prochaine

Marcelo Bielsa se dit prêt à donner à Leeds une réponse sur son avenir à Elland Road avant la fin de la saison.

Le président Andrea Radrizzani affirme qu’il souhaite que Bielsa prolonge son règne de Leeds pour une quatrième saison au-delà de cet été, lorsque son contrat actuel expire.

Bielsa hésite à décider quoi que ce soit maintenant, même s’il est heureux à Leeds, car il dit que Radrizzani pourrait changer d’avis si les résultats se détériorent.

Pourtant, il comprend le désir de clarté de Leeds et dit qu’il prendra une décision avant la fin de la campagne si le club le lui demande.

«La première chose que je veux souligner, c’est qu’il semble que le président me propose une prolongation et que je la retarde», a déclaré l’entraîneur-chef de Leeds.

«Cela pourrait être interprété comme le fait que le club a plus envie que moi de rester, et ce n’est pas le cas. En aucun cas je ne veux me positionner au-dessus du club.

«Je ne gérerai aucune autre option tant que mon travail ici à Leeds ne sera pas terminé. Il n’y a aucune spéculation de ma part.

«La décision de travailler dans un club pendant plusieurs années est si importante que vous devez avoir une sécurité claire. Et quand il vous reste un tiers de la saison à jouer, peut-être que dans cette période, des choses se produiront qui pourraient modifier le jugement. Il est utile de garder cela à l’esprit. C’est mon raisonnement.