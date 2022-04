Marcelo Bielsa pourrait-il exploiter le potentiel de la Colombie après avoir raté la Coupe du monde ?

Reinaldo Rueda a entraîné le Honduras à une Coupe du monde. Il a emmené l’Équateur à une Coupe du monde. Mais il n’aura pas le même honneur avec sa Colombie natale. Il a échoué deux fois – et après avoir été limogé lundi, une troisième opportunité semble extrêmement improbable.

Rueda s’est fait un nom il y a près de 20 ans en tant que spécialiste de la jeunesse colombienne. Il a emmené les moins de 20 ans à la troisième place de la Coupe du monde à ce niveau en 2003, avant de décrocher le poste d’équipe nationale senior à mi-parcours de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2006. C’était atrocement proche. Par un seul point, ils ont raté la cinquième place, la position en séries éliminatoires – et l’histoire s’est répétée pour l’édition 2022.

Lors des éliminatoires de 2022, Rueda a eu plus de temps à la tête de l’équipe, après seulement quatre des 18 tours lorsque Carlos Queiroz a été limogé. Une fois de plus, la Colombie a raté la place des séries éliminatoires d’un seul point – et encore une fois, il y a des moments pour regarder en arrière et faire la grimace. Vers la fin de la campagne 2006, la Colombie a perdu 3-2 à l’extérieur face à l’Uruguay, ses rivaux directs. Mais même cela n’aurait pas eu d’importance s’ils avaient réussi à gagner le match suivant, à domicile contre le Chili. Ils ont fait match nul 1-1, et les deux points perdus se sont avérés décisifs.



Cette fois, le moment clé est venu à domicile pour les rivaux directs de cette campagne, le Pérou. La Colombie avait toutes les raisons de croire en sa propre supériorité. Lors du premier match de Rueda en charge, ils ont gagné 3-0 à Lima. Chez eux à Barranquilla, ils ont battu la défense péruvienne, mais n’ont pas pu marquer. Même cela n’aurait pas eu d’importance. Mais tard, le Pérou a lancé une échappée rare, et le gardien David Ospina s’est trompé d’angle et a laissé un tir apprivoisé au premier poteau. Le Pérou a gagné 1-0.

Malchance? Cela en faisait peut-être partie. Mais, sur le papier du moins, l’équipe colombienne semble beaucoup plus forte. Et ce match est venu vers la fin d’une course extraordinaire où la Colombie a disputé sept matchs sans marquer un seul but. Il est à peine croyable que cela puisse arriver à une équipe avec Luis Diaz (qui a joué dans tous ces matchs) ainsi que Radamel Falcao, Rafael Santos Borre, Luis Muriel et Duvan Zapata.

La multitude de talents colombiens basés en Europe et James Rodriguez rendent leur désastreux parcours de qualification pour la Coupe du monde encore plus frustrant. Marcelo Endelli/Getty Images

La Colombie, clairement, n’a qu’à s’en prendre à elle-même. Et il semblerait qu’il y ait un problème plus profond que Rueda. Le moment de gloire de l’histoire de la Colombie, la meilleure Coupe du monde qu’ils aient jamais eue, a eu lieu en 2014 lorsqu’ils ont atteint les quarts de finale et que James Rodriguez s’est imposé comme une star mondiale. Il y a eu un sentiment depuis que l’équipe est l’otage de James. Leur raclée 3-0 contre la Pologne a été l’une des performances exceptionnelles de la Coupe du monde 2018. C’était aussi la seule fois où ils pouvaient compter sur un James en forme.

Plus récemment, il a rarement été suffisamment en forme pour se faire justice, et des doutes ont même surgi quant à savoir s’il reste pertinent ou non. Est-il une influence perturbatrice, une cause de ruptures dans les vestiaires ? Maintenant qu’il a dépassé la barre des 30 ans et qu’il s’est retrouvé en exil footballistique avec l’équipe qatarie d’Al-Rayyan, ce n’est peut-être pas une question qui concerne le remplaçant de Rueda, quel qu’il soit.

Mais il y a bien d’autres problèmes. En 2016, Rueda a emmené l’Atletico Nacional de Medellin triompher dans la Copa Libertadores. Depuis lors, cependant, une seule équipe colombienne a réussi à se qualifier dès les phases de groupes de la compétition – un record épouvantable pour un pays avec, en dehors du Brésil, la plus grande population d’Amérique du Sud.

Le fait indubitable que l’Équateur, en vue de la Coupe du monde, surpasse la Colombie – tant au niveau des clubs qu’au niveau de l’équipe nationale – devrait être une source de préoccupation majeure pour ceux qui dirigent le jeu colombien. Le pays devrait produire suffisamment de joueurs de qualité pour éviter de dépendre de la forme et de la condition physique d’une star capricieuse.

La Colombie a le temps de faire la bonne embauche – Marcelo Bielsa est-il l’homme pour le poste? Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

En l’absence de matchs compétitifs pendant un certain temps – la prochaine édition de la Copa America aura lieu en 2024 – il n’y a pas d’urgence immédiate pour la FA colombienne d’apporter un remplaçant à long terme. Ils pourraient, bien sûr, faire appel à un gardien à court terme pour jouer des matchs amicaux. Les équipes qui doivent affronter l’Équateur lors de la Coupe du monde – le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas sont les adversaires du groupe – pourraient savourer l’occasion de s’entraîner contre une équipe d’une école similaire.

Mais que fait la Colombie à long terme ? Un candidat, bien qu’il ne soit pas libre pour le moment, est l’entraîneur de l’équipe nationale du Costa Rica, Luis Fernando Suarez. Il est colombien, a fait du bon travail avec l’Équateur en 2006 et a maintenant Los Ticos prêts pour une place en Coupe du monde s’ils battent la Nouvelle-Zélande lors des éliminatoires de juin.

La Colombie pourrait embrasser ses vainqueurs et affronter Ricardo Gareca, l’entraîneur argentin qui fait un travail magnifique avec l’équipe nationale du Pérou. Une attraction supplémentaire est que Gareca a un lien avec la Colombie, jouant avec un grand succès en tant qu’avant-centre pour l’Amérique de Cali à la fin des années 1980. Lui aussi est actuellement engagé alors que le Pérou doit vaincre l’Australie ou les Émirats arabes unis pour s’assurer une place en Coupe du monde.

Et il y a l’option de Marcelo Bielsa, qui se retrouve sur la liste de souhaits de plusieurs équipes nationales sud-américaines après avoir quitté Leeds United. Il est notoirement difficile de négocier avec Bielsa, et sa relation avec ceux qui dirigent le jeu colombien ne serait pas fluide. Mais l’attirance est évidente. Avec le Chili, Bielsa a pris le relais à une époque où émergeait une génération merveilleusement talentueuse. Le Chili ne peut rien lui offrir de similaire cette fois-ci, pas plus que d’autres prétendants supposés, la Bolivie.

La Colombie, cependant, peut offrir un potentiel. En dehors du top trois traditionnel du football sud-américain – le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay – la Colombie est la nation la mieux placée pour avoir un impact sérieux sur le football mondial. Avec sa prolifération de centres urbains et sa grande population folle de football, la Colombie offre à l’entraîneur ambitieux une porte d’entrée vers l’immortalité du football. Il sera fascinant de voir qui accepte le défi de transformer le potentiel en réussite.