Marcelo Bielsa a appelé au calme parmi les supporters avant la visite de Manchester United à Leeds au milieu des retombées de l’effondrement de la Super League européenne.

La compétition d’échappée proposée a déclenché des manifestations devant les terrains de la Premier League en milieu de semaine, notamment avant le match nul 1-1 à domicile de Leeds contre Liverpool lundi.

United, ainsi que les cinq autres clubs de Premier League d’Angleterre, s’est retiré de l’ESL mardi après les critiques quasi unanimes de la proposition, qui mettait en vedette 12 équipes européennes de premier plan.

« J’espère toujours qu’il y aura du calme et dans ce cas maintenant le fait de distinguer les joueurs que je ne pense pas être adéquat et je pense que ce sujet a déjà été consommé », a déclaré Bielsa lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi.

« Dans le football et dans un jeu classique comme celui-ci, il y a un degré d’excitation qui est absolument suffisant. Et la demande la plus claire de cet épisode est de mettre l’accent sur la compétition. »

















0:38



Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, pense que c’est maintenant une bonne occasion d’améliorer le jeu et estime que les joueurs sont invités à jouer trop de matchs



Leeds n’a pas affronté ses rivaux de longue date Manchester United à Elland Road dans un match de haut niveau en 18 ans, avant le match de dimanche, en direct sur Sky Sports.

Dimanche 25 avril 13h00



Coup d’envoi à 14h00





Bielsa, qui a dirigé à travers l’Europe en Espagne, en France et en Italie, est pleinement conscient de l’histoire derrière le match alors que son équipe tente de maintenir son record invaincu à domicile contre les « six grands » cette saison.

Interrogé sur ce que cela signifierait pour les fans de Leeds de voir leur équipe gagner, Bielsa a ajouté: « Je sais parfaitement ce que signifie jouer dans un jeu classique, c’est quelque chose qui doit avoir été construit pendant de nombreuses années pour résider dans les sentiments du les fans et je sais l’effet que le résultat aura sur l’émotion des gens. «

















2:58



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester United contre Leeds United en Premier League plus tôt cette saison



Leeds, qui occupe le 10e rang du classement avant les rencontres de ce week-end, a été battu 6-2 lors du match de la ligue réserve à Old Trafford en décembre.