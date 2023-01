Marcelo Bielsa exige des salaires incroyables pour devenir le prochain manager d’Everton, mais reste toujours le favori

Marcelo Bielsa est devenu l’option préférée pour devenir le prochain manager d’Everton, le propriétaire Farhad Moshiri voulant l’ancien patron de Leeds plutôt que d’autres candidats tels que Sean Dyche et Ralph Hassenhuttl.

Cependant, il y a des complications pour amener Bielsa à Goodison Park – notamment l’argent.

En effet, The Independent rapporte que Bielsa demande 10 millions de livres sterling par an à Everton, tandis que Sky Sports suggère que le chiffre est plus proche de 12 millions de livres sterling par an, cet argent couvrant Bielsa et tous les membres de son équipe d’entraîneurs.

Par conséquent, les deux parties ont atteint un point de friction dans les négociations.

Bien qu’il y ait une ruée vers la mise en place d’un nouveau manager, Everton ne rejouera pas avant le 4 février, lorsqu’il accueillera les leaders de la ligue Arsenal à Goodison Park. Ils sont sans match pour le week-end à venir après avoir été éliminés de la FA Cup au troisième tour par Manchester United.

Everton est actuellement 19e de la Premier League et regarde le baril de la relégation.

Ils n’ont gagné qu’une seule fois et fait match nul deux fois lors de leurs dix derniers matches de championnat, ce qui a entraîné le limogeage de Frank Lampard lundi.

Bielsa est sans emploi depuis que Leeds United l’a limogé fin février de la saison dernière, le remplaçant par Jesse Marsch qui a réussi à maintenir le club en place.

Le manager argentin aurait été sur le point de devenir le prochain manager mexicain dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe du monde 2026, mais un comité nouvellement formé de propriétaires d’équipes de clubs a voté contre sa nomination.

Selon ESPN, le comité – composé de propriétaires du Club America, du Club Tijuan, de Chivas Guadalajara et de Santos Laguna – a favorisé le patron de Pachuca Guillermo Almada ou l’ancien manager mexicain Miguel Herrera.

Par conséquent, Bielsa est en pole position pour devenir le prochain manager d’Everton et, si les conditions sont convenues, il sera chargé de maintenir le club en Premier League.

Sean Dyche fait également partie de la liste restreinte des managers, l’ancien manager de Burnley sans travail depuis son limogeage en avril 2022. Everton espère prendre rendez-vous avant le week-end, donnant à leur nouveau gaffer une semaine pour travailler avec les joueurs avant d’affronter Arsenal.