Marcelle Fontenot et Jim Hummel rejoignent NEWS 15 2 janvier | Entreprise

Les anciens présentateurs de KATC, Marcelle Fontenot et Jim Hummel, rejoindront officiellement l’équipe de News 15 en janvier, selon un communiqué de Jim Parker, directeur exécutif de l’information et des affaires publiques de KADN FOX 15 et KLAF-NBC.

Les présentateurs de longue date ont fait partie des journaux télévisés de 17, 18 et 22 heures pendant plus d’une décennie au KATC.

« Nous sommes ravis que Marcelle et Jim changent de chaîne pour commencer la nouvelle année en rejoignant l’équipe très expérimentée de présentateurs de nouvelles de NEWS 15 », a déclaré Parker. « Ils ont un véritable engagement et un véritable dévouement à tenir Acadiana informée et nous sommes impatients de les accueillir dans leur nouvelle maison.

Le duo animera NEWS 15 Live at Five, qui est diffusé simultanément sur KADN-Fox et KLAF-NBC, ainsi que NEWS 15 at Six et NEWS 15 at Ten, tous deux sur KLAF-NBC.