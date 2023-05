Marcell Ozuna atteint le cap des 10 ans de service MLB: « Cela signifie beaucoup »

ARLINGTON, Texas – Il y a eu des moments où Marcell Ozuna doutait qu’il atteindrait 10 ans de service dans les ligues majeures. Et, oui, il y a eu de nombreuses fois au cours des deux dernières saisons où de nombreux fans des Braves espéraient qu’il n’y arriverait pas, du moins pas avec leur équipe.

Mais quand Ozuna a atteint sa date officielle de service de 10 ans mardi, il est devenu entièrement investi dans le régime de retraite de la MLB et a réalisé quelque chose que seul un petit pourcentage de ligues majeures a jamais fait. Ses coéquipiers, entraîneurs et manager Brian Snitker ont célébré avec lui lors d’une présentation à huis clos d’avant-match dans le club-house – et non pas parce qu’il a eu une résurgence en mai après une terrible performance jusqu’en avril.

« Énorme, énorme, énorme », a déclaré Ozuna à propos de l’importance d’atteindre un mandat de 10 ans. «Parce que chaque joueur veut arriver à 10 ans. Nous nous battons et devons avoir de la chance pour faire 10 ans dans The Show. Donc, pour moi, cela signifie beaucoup.

Il a été accueilli avec d’énormes ballons dorés formant un « 10 » dans son casier lorsqu’il est arrivé au Globe Life Park mardi. Les joueurs étaient assis à leurs casiers à l’heure assignée pour la présentation avant l’entraînement au bâton.

« Ce match est si difficile », a déclaré le joueur de troisième but des Braves Austin Riley, « et avec les blessures et tout ce qui va contre vous, pour arriver à 10 ans, rien que du respect. Je suis content pour lui. Quiconque peut atteindre cet objectif, vous devez faire basculer votre casquette, car ce jeu est dur comme l’enfer.

#Braves‘ Ronald Acuña Jr. a réussi un circuit pour le troisième match consécutif mardi, un tir en solo de 455 pieds en huitième manche qui était son quatrième circuit majeur de 450 pieds ou plus cette saison, tous survenus au cours des deux dernières semaines. Il a réussi quatre des six derniers matchs. — David O’Brien (@DOBrienATL) 17 mai 2023

Ozuna, 32 ans, a reçu d’importantes critiques de la part des fans en raison de problèmes hors du terrain : une arrestation pour violence domestique impliquant sa femme en 2021 et une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies en 2022.

Sur le terrain, il est confronté à des problèmes de frappe depuis le début de la saison 2021. Alors que son effondrement s’approfondissait en avril, il a été hué bruyamment par les fans des Braves à la fois à la maison et même dans certains stades de la route où ils se sont présentés en grand nombre.

Mais obtenir 10 ans de service est une étape importante parmi les grands ligueurs.

« C’est un énorme accomplissement pour tout joueur qui le fait », a déclaré Snitker. «Ils avaient une statistique (lors de la cérémonie en l’honneur d’Ozuna), selon laquelle 10% des gars qui obtiennent une journée dans les ligues majeures atteignent 10 ans. Je pense donc que c’est tout un exploit pour tout joueur qui atteint cette barre des 10 ans. Parce que c’est dur. C’est un jeu difficile à jouer et un jeu difficile à bien faire.

« C’est le truc avec Marcell – il n’arrête jamais de travailler, c’est le même gars tous les jours. Je pense que cela aide aussi un gars à traverser ces 10 ans.

Au sein du club-house, Ozuna vaque à ses occupations tranquillement, ne provoque pas de ruptures et a travaillé dur cette saison – en s’entraînant tôt au bâton, en rencontrant des entraîneurs – en essayant de sortir d’une crise de début de saison qui avait atteint des profondeurs alarmantes.

Après avoir atteint 0,085 avec deux circuits, deux points produits et un 0,397 OPS en 18 matchs (67 apparitions au plateau) jusqu’à la fin août, Ozuna a atteint 0,300 avec six circuits, 12 points produits et un 1,166 OPS en 10 matchs (46 apparitions au plateau). apparitions) en mai.

« Je sais que je vais pouvoir me réchauffer et avoir une très bonne séquence », a déclaré Ozuna à propos de son état d’esprit pendant la crise. « Auparavant, j’étais un peu inquiet, parce que je m’en soucie trop – quand vous vous souciez trop et que vous avez du mal à la plaque, vous vous sentez mal dans votre peau. Parce que tu travailles dur pour être bon. Je travaille dur pour être bon et aider l’équipe autant que je peux.

Au début de cette saison, Ozuna devait encore 37 millions de dollars au cours des deux dernières années d’un contrat de 65 millions de dollars sur quatre ans, y compris un rachat de 1 million de dollars d’une option de 16 millions de dollars pour 2025. Il a obtenu ce contrat deux semaines avant l’entraînement du printemps 2021, après avoir mené la NL dans les circuits (18) et les points produits (56) au cours de la saison de 60 matchs raccourcie par la pandémie en 2020.

Ozuna a déclaré que tout le travail dans la cage des frappeurs et sur le terrain pendant les premiers entraînements au bâton, plusieurs heures avant les matchs, est important. Mais finalement, pour lui, la différence entre lutter et produire au plateau est surtout mentale.

« Il faut travailler pour être à l’aise au marbre », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas vraiment une question de swing et de mécanique, parce que vous l’aviez déjà avant. Donc, la seule chose dont vous devez vous soucier est de vous sentir à l’aise au marbre et de pouvoir trouver un bon terrain. Quand tu te sens comme ça, tu ne t’inquiètes de rien. Vous ne vous souciez pas de votre mécanique, vous ne vous souciez pas de votre timing, vous ne vous souciez de rien.

« Ensuite, vous êtes en mesure d’entrer en contact avec n’importe quel terrain autour (la zone de frappe). »

Conclusion sur sa présence continue: cette somme importante qui lui est due est la raison pour laquelle les Braves n’ont pas libéré Ozuna et n’ont pas pu l’échanger après les deux dernières saisons lorsqu’il a frappé un combiné .222 avec 30 circuits et un .675 OPS en 172 matchs , son temps de jeu réduit par des blessures et par une suspension après l’incident de violence domestique.

Mais maintenant, Ozuna se produit soudainement – ​​bien que pour une brève période jusqu’à présent – ​​à un niveau auquel les Braves s’attendaient lorsqu’ils lui ont donné ce contrat. S’il peut rester productif à l’endroit désigné pour le frappeur, il approfondira l’alignement, donnera aux Braves une meilleure chance de reposer Sean Murphy les jours qu’il n’attrape pas et attirera potentiellement un intérêt commercial qui pourrait permettre aux Braves de décharger à au moins une partie du salaire qui lui est dû.

Shuster montre des progrès

Après avoir lutté contre la nervosité et les problèmes de maîtrise du terrain lors de ses deux premiers matchs dans les ligues majeures il y a plus d’un mois, Jared Shuster a montré des progrès significatifs lors de son troisième départ mardi contre les Texas Rangers.

Le gaucher de 24 ans n’a pas accordé de coup sûr avant la quatrième manche, lorsque les Rangers ont obtenu trois points sur trois coups sûrs consécutifs en route vers une victoire de 7-4.

Ronald Acuña Jr. a réussi un circuit pour le troisième match consécutif, un tir en solo de 455 pieds en huitième manche qui était son quatrième circuit majeur de 450 pieds ou plus, tous survenus au cours des deux dernières semaines. Sean Murphy a également frappé un circuit de deux points en huitième alors que les Braves se sont approchés à 6-4 avant que Joe Jiménez n’abandonne un circuit à Ezequiel Duran en fin de manche.

Shuster a obtenu son deuxième «L» et les Braves ont perdu ses trois départs, mais il a retiré les six derniers frappeurs qu’il a affrontés pour terminer un relais de cinq manches avec trois points accordés sur trois coups sûrs et deux buts sur balles avec trois retraits au bâton.

« J’ai pu faire des ajustements et je me sentais plus à l’aise là-bas, donc nous en sommes tous satisfaits », a déclaré Shuster. « J’avais juste l’impression que mes affaires étaient meilleures, et avoir les deux derniers départs en tant qu’expérience m’a aidé là-bas, m’a aidé à faire des ajustements quand j’en avais besoin. »

Snitker a déclaré: « La deuxième fois (l’ordre), ils l’ont en quelque sorte amené très rapidement, mais il a continué à lancer et tout allait bien. »

Shuster n’a accordé que deux buts sur balles avant la quatrième manche, que les Rangers ont ouverte avec un simple de Robbie Grossman, un doublé de Nathaniel Lowe RBI et un circuit de deux points d’Adolis Garcia pour prendre une avance de 3-1.

« Je pense que c’est formidable qu’il nous ait donné cinq manches », a déclaré Snitker. «Je viens de me défaire dans cette (quatrième) manche au début. Mais dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était beaucoup mieux. Si vous m’aviez dit que nous allions lui tirer cinq manches, j’aurais dit que ce serait génial.

« Il va l’avoir. Il va le découvrir. Mais ça allait, il nous a gardés dans le match.

(Photo de Marcell Ozuna du 13 mai : Dan Hamilton / USA Today)