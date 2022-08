Marcell Jacobs et Gina Lueckenkemper remportent les médailles d’or du 100 mètres européen

Le champion olympique italien Marcell Jacobs a terminé une saison troublée en remportant le titre européen du 100 mètres mardi, tandis que la favorite locale Gina Lueckenkemper a remporté une brillante course féminine par cinq millièmes de seconde.

Jacobs s’est retiré des championnats du monde du mois dernier avant les demi-finales après une poussée de blessure à la cuisse qui l’a poursuivi toute la saison, mais il a été aux commandes tout au long de la finale de mardi en rentrant à la maison en 9,95 secondes.

A lire aussi : L’annonce d’Elon Musk envoie Twitter dans l’effondrement

Le champion en titre Zharnel Hughes a remporté l’argent en 9,99 devant son compatriote britannique Jeremiah Azu (10,13).

C’était tout sauf clair dans la course féminine alors que la Suissesse Mujinga Kambundji semblait avoir gagné jusqu’à ce que Lueckenkemper et le Britannique Daryll Nieta la rattrapent dans une finition de couverture.

L’Allemand, médaillé d’argent il y a quatre ans, et Kambundji ont tous deux été chronométrés à 10,99 secondes, mais Lueckenkemper l’a devancé de millièmes.

Nieta, qui a encore une fois eu un départ lent et n’a pas réussi à égaler son temps en demi-finale, a remporté le bronze en 11,00 mais a déclaré plus tard qu’elle avait eu des crampes avant la course et avait envisagé de se retirer. Sa compatriote britannique et championne en titre Dina Asher-Smith s’est arrêtée avec une crampe à mi-parcours de la course.

A lire aussi : L’instance dirigeante de la F1 approuve une réglementation moteur “ attrayante ” pour 2026

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a conservé son titre du 5 000 m dans un style typique, frappant l’avant avec trois tours à faire, accélérant le rythme puis dépassant son seul challenger restant, l’Espagnol Mohamed Katir, sur les 200 derniers mètres.

L’ancien champion du monde allemand Niklas Kaul a fait rugir l’impressionnante foule de 50 000 personnes alors qu’il produisait un énorme record personnel de quatre minutes 10,04 secondes pour remporter les 1 500 derniers mètres du décathlon et réviser le Suisse Simon Ehammer, qui avait une grande avance après neuf épreuves mais a terminé un distant de 38 secondes derrière le vainqueur et a dû se contenter de l’argent.

Le détenteur du record du monde et champion du monde Kevin Mayer, de France, a abandonné lundi après s’être blessé à la cuisse lors du premier 100 mètres.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici