Marcelinho excité avant le «  premier derby  »

Le premier derby de Calcutta de l’année civile n’est qu’à quelques heures et Marcelo Leite Pereira, affectueusement connu sous le nom de Marcelinho, est un homme excité. Non, ce n’est pas seulement qu’il profite d’une forme sensationnelle depuis son arrivée ATK Mohun Bagan prêt d’un boursier Super Ligue indienne– aux côtés de l’Odisha FC en janvier. Le derby de vendredi marquera la première fois que Marcelinho participera à un grand derby en tant que joueur. Et il pourra jouer dans un événement historique alors que le derby de Kolkata entre dans sa 100e année.

Le Brésilien sait à quel point les derbies peuvent être passionnants. En tant que fan de Fluminense – Bagan avait récemment publié une photo d’un jeune Marcelinho portant le vert et le marron du club brésilien, les mêmes couleurs que son club actuel – et en tant que diplômé de l’académie de jeunesse de Flamengo, l’attaquant a grandi au milieu du célèbre Derby Fla-Flu. Mais il n’a jamais eu la chance de jouer en un seul.

« Je n’ai pas fait partie d’un match aussi grand que celui-ci », a déclaré Marcelinho. « J’ai regardé en tant que fan. Comme Flamengo-Fluminense au Maracana. Mais en tant que joueur, je n’ai pas participé à un match de derby. »

Il s’agit de la cinquième saison de Marcelinho en Inde et il est ici depuis assez longtemps pour comprendre l’ampleur du match. « Je suis très excité », a-t-il déclaré. J’ai regardé le derby de la saison précédente. C’est très spécial pour l’Inde. C’est un match traditionnel et je suis fier d’en faire partie. «

Cependant, ce ne sera pas une expérience de derby complète pour lui avec le match, comme le match inversé plus tôt dans la saison, qui se déroulera dans un stade vide. En tant que fan parmi 80000 autres, encourageant un match de derby au légendaire stade Maracana, Marcelinho connaît le rôle qu’ils jouent pour faire d’un derby ce qu’il est. « Pour être honnête, j’aimerais jouer devant les fans », a-t-il déclaré. « Mais de toute façon, c’est quelque chose de spécial pour chaque joueur et j’espère pouvoir l’apprécier beaucoup. »

Le match de vendredi est bien plus qu’un simple derby. Tandis que SC Bengale oriental n’a que de la fierté à jouer, le leader du championnat, Bagan, est enfermé dans une course houleuse vers le bouclier des gagnants de la ligue avec le Mumbai City FC. Seuls deux points séparent les deux équipes avec trois matchs à jouer et toute erreur sera très importante. Bien que ces enjeux élevés puissent souvent exercer plus de pression sur l’équipe, Marcelinho insiste sur le fait que ce n’est pas le cas. « Pour être honnête, nous n’avons aucune pression », a-t-il déclaré. « Nous sommes dans la phase finale et nous devons faire de notre mieux. Mais l’équipe est très confiante. Nous essaierons de gagner chaque match contre n’importe quelle opposition. »