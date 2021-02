Le nouveau papa Marcel Somerville est rapidement devenu paternel – et ne peut s’empêcher de montrer son petit homme.

La star et musicien de Love Island, Marcel, a annoncé que lui et sa fiancée Rebecca Vieira avaient accueilli un bébé à la fin du mois dernier, révélant son nom de Romain et rendant hommage à son «idole» Rebecca.

Et maintenant, Marcel a habillé le tout comme son père avec une tenue assortie.

« J'attendais plus de 9 mois pour faire le Matchy Matchy et c'était aujourd'hui le jour spécial !!! » la fière star a écrit: « Le premier d'une longue série! Des joggers de la marine et un haut blanc flex # matchymatchy # Fatherandson. »









Et maman Rebecca a jailli ci-dessous: « Mes deux bébés. »

Marcel a partagé l’heureuse nouvelle de l’accouchement de Roman le lendemain de l’accouchement de Rebecca, en écrivant: « Roman Somerville. Né le 30/01/21 @ 23:37 My Heart !!!

« La grossesse est un voyage et ces 9 derniers mois et quelques mois en ont vraiment valu la peine! Il est littéralement la plus belle chose que j'ai jamais vue … Soooo Handsome. J'ai hâte que vous le rencontriez tous. »















Il a ajouté: « @rebeccavieirax est littéralement mon idole, elle a passé les 2 derniers jours en travail et je ne sais pas d’où elle a tiré la force car je cours sur les fumées mais elle l’a fait et je ne pourrais pas être plus fier de mon future femme.

«Je t’adore maman! J’adore absolument chaque once d’entre vous!

«Tu es ma Wonder Woman! Nous l’avons fait maman et il est tout ce que nous aurions pu souhaiter.







« Merci de l’avoir porté et de l’avoir mis au monde! Je suis tellement ému en ce moment mais cela m’a bouleversé. Ce petit garçon est tout. »

Pendant ce temps, Rebecca a écrit: « Je ne peux littéralement pas croire à quel point mon fils est beau, je ne peux pas arrêter de le regarder, l’amour que vous ressentez est hors de ce monde, j’ai été en travail pendant 2 jours et c’était l’expérience la plus douloureuse mais alors ça valait le coup, je n’en croyais pas mes yeux quand il a été mis sur ma poitrine.

« J’ai hâte de partager et de vous montrer mon expérience de naissance, @marcel_rockyb a été incroyable tout au long même si parfois il avait l’air si effrayé. Roman j’avais besoin de vous. »