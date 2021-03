Marcel Somerville de Love Island va épouser sa fiancée Rebecca Vieira au Portugal

Marcel Somerville a révélé son intention d’épouser sa fiancée à Portgual.

La star de Love Island 2017, qui est récemment devenue papa de son fils Roman, a déclaré qu’il avait hâte de voyager au Portugal cet été avec sa future épouse Rebecca Vieira et leur petit garçon.

Et ils espèrent que ce sera le lieu où ils pourront enfin se marier lorsque les restrictions de verrouillage seront levées.

S’exprimant sur FUBAR Radio, Marcel a révélé: «J’ai vraiment hâte de passer le plus de temps possible avec ma fiancée et mon fils.

«Et puis j’espère que nous pourrons partir en vacances.







(Image: rebeccavieirax / Instagram)











«Nous étions censés aller au Portugal en août, mais évidemment, cela n’arrivera probablement pas, mais pour commencer à organiser le mariage.

« Alors oui, il se passe beaucoup de choses. »

Marcel a ajouté: « Je pense que nous devrons peut-être le reporter un peu, juste pour nous assurer que nous pouvons le sécuriser.

«Parce que nous connaissons le genre de lieu que nous voulons, vous voyez ce que je veux dire?







(Image: Instagram / Marcel Somerville)



« Le Portugal est un endroit charmant pour se marier. »

Marcel et Rebecca ont accueilli leur bébé Roman à la fin du mois de janvier.

Annonçant la naissance sur Instagram, Marcel a écrit: « Roman Somerville. Né le 30/01/21 @ 23:37 My Heart !!!









«La grossesse est un voyage et ces 9 derniers mois et quelques mois en ont vraiment valu la peine!

« Il est littéralement la plus belle chose que j’aie jamais vue … Soooo Handsome. J’ai hâte que vous le rencontriez tous. »

Il a ajouté: « @rebeccavieirax est littéralement mon idole, elle a passé les 2 derniers jours en travail et je ne sais pas d’où elle a tiré la force car je cours sur les fumées mais elle l’a fait et je ne pourrais pas être plus fier de mon future femme.







(Image: rebeccavieirax / Instagram)



«Je t’adore maman! J’adore absolument chaque once d’entre vous!

«Tu es ma Wonder Woman! Nous l’avons fait maman et il est tout ce que nous aurions pu souhaiter.

« Merci de l’avoir porté et de l’avoir mis au monde! Je suis tellement ému en ce moment mais cela m’a bouleversé. Ce petit garçon est tout. »