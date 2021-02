Marcel Somerville a donné à ses fans un aperçu de son fils nouveau-né, Roman, après l’accouchement de la fiancée Rebecca Vieira la semaine dernière.

L’ancienne star de Love Island, 35 ans, était aussi fière que du punch après avoir accueilli leur premier enfant ensemble et l’a finalement montré au monde.

S’adressant à Instagram, Marcel a montré son adorable paquet de joie.

Baby Roman était profondément endormi, vêtu d’un petit babygro et d’un bonnet tricoté assorti, les doigts enroulés en une petite boule.

Le papa adoré a écrit comme légende: « Je ne peux pas croire que le petit homme va avoir une semaine ce soir! Du temps et du temps. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de félicitations et d’amour️ nous l’apprécions vraiment.

« Maintenant qu’il a été officiellement révélé au monde, suivez-le sur @romansomerville_ pour le voir grandir. »









Marcel et Rebecca ont créé un compte Instagram personnel pour Roman, alors que leur tout-petit n’a qu’une semaine.

Il a tagué le compte sur la photo originale téléchargée sur sa page et a encouragé les abonnés à aller le suivre pour des mises à jour régulières de son fils.

La semaine dernière, l’heureux couple a annoncé que leur fils avait enfin fait une apparition.

Marcel a félicité Rebecca, qui a passé deux jours en travail avant la naissance de Roman dans les dernières minutes de samedi soir.







Il a écrit: « @rebeccavieirax est littéralement mon idole, elle a passé les 2 derniers jours en travail et je ne sais pas d’où elle a tiré la force car je cours sur les fumées mais elle l’a fait et je ne pourrais pas être plus fier de mon future épouse. Je t’adore maman! J’adore absolument chaque once d’entre vous!

« Tu es ma Wonder Woman! Nous l’avons fait maman et il est tout ce que nous aurions pu souhaiter. Merci de l’avoir porté et de l’avoir mis au monde! Je suis tellement ému en ce moment mais cela m’a bouleversé. Ce petit garçon est tout . «







Et pour sa part, la nouvelle maman a félicité son futur mari pour son soutien.

« J’ai hâte de partager et de vous montrer mon expérience de naissance, @marcel_rockyb a été incroyable tout au long même si parfois il avait l’air si effrayé. Roman j’avais besoin de vous. »

Les fans ont été enthousiasmés par la nouvelle et ont envoyé leurs meilleurs vœux aux nouveaux parents.

Ce sera un voyage incroyable pour le couple alors qu’ils commencent leur nouvelle aventure en tant que famille de trois.

