La star de Love Island, Marcel Somerville, est devenu papa pour la première fois.

La fiancée de 34 ans, Rebecca Vieira, 24 ans, a donné naissance au premier enfant du couple – un beau petit garçon.

Rebecca a partagé une vidéo d’elle-même allaitant leur précieux nouveau-né aux petites heures du dimanche matin.

De son côté, Marcel a partagé une image de mère et d’enfant et a écrit «ma vie».

Cela vient après que les tourtereaux ont subi une perte dévastatrice lorsqu’ils ont fait une fausse couche l’année dernière.







Révélant le moment où il a appris la bonne nouvelle un an plus tard, Marcel a dit à OK! que c’était une expérience «folle» pour lui.

L’ancienne star de télé-réalité a expliqué: «J’étais dans le studio avec mes écouteurs et elle m’a tapé sur l’épaule.

« Elle avait des tas de tests de grossesse dans sa main, juste pour être sûre. C’était fou!

« C’est mon premier bébé et j’attends ça depuis longtemps, donc c’est juste fou. »













Marcel a posé la question à Rebecca lors de leur soirée de révélation du sexe de bébé pendant l’été.

L’heureux couple s’est fiancé quelques instants après avoir découvert qu’ils attendaient un petit garçon.

Marcel et Rebecca sont ensemble depuis plus de 16 mois et leur relation n’a cessé de se renforcer pendant cette période.

Après avoir subi la perte de leur bébé très tôt dans leur relation, Marcel et Rebecca ont déclaré que leur expérience les avait inquiétés pour leur nouvelle grossesse, mais que leur lien était devenu beaucoup plus fort.

S’ouvrant sur la tragédie, Marcel a dit OK! que c’est encore un sujet difficile à approfondir.







L’ancien Love Islander a déclaré: «Nous n’aimons pas vraiment en parler. Nous avons découvert que nous étions enceintes très tôt dans notre relation, et tous les deux avaient l’impression que nous voulions passer le reste de notre vie ensemble, alors nous nous préparions pour le bébé.

«Et puis nous avons découvert que nous avions fait une fausse couche. Nous l’avons tous deux très mal pris. Il nous a fallu un peu de temps pour nous en remettre, mais cela nous a rendu plus forts parce que lorsque vous traversez quelque chose comme ça, vous êtes là. pour l’autre personne. «

Rebecca a admis qu’elle vérifierait à chaque fois qu’elle allait aux toilettes au cas où la tragédie se reproduirait.

Son beau Marcel a également avoué que le couple avait fait plus de 100 tests de grossesse pour s’assurer que leur grossesse était réelle.

Félicitations aux nouveaux parents!