Marcel Somerville de LOVE Island et sa fiancée Rebecca Vieira fondent tous les deux en larmes lorsque son fils Roman est né à la suite d’une naissance traumatisante dans la nouvelle émission de MTV.

Le couple a dévoilé son émotion dans Celebrity Bumps: Famous and Pregnant.

Les téléspectateurs verront des sages-femmes essayer des forceps et une livraison de venthouse pour mettre le petit Romain au monde.

Rebecca a passé une heure à pousser avant d’utiliser des forceps, mais Roman n’était pas dans une position appropriée pour sortir.

Ils ont fatigué un accouchement par ventilation, ce qui implique une ventouse placée sur la tête du bébé.

Après plus de sueurs de sang et de larmes, Roman est finalement né à 23 h 27 le 30 janvier.

Réfléchissant à la naissance, Marcel dit: « Je suis absolument impressionné par ce que je viens d’assister. »

Une Rebecca en larmes dit: « Je suis en fait un gâchis. Je ne peux pas le croire. Je ne peux plus rien ressentir. C’est la plus belle chose que j’ai jamais vue de toute ma vie. »

Le couple était tous les deux en larmes alors qu’ils regardaient leur petit garçon alors qu’il était placé sur la poitrine de Rebecca.

Marcel dit: « Je suis tellement fier de Bex. Elle a été une reine guerrière amazonienne absolue, la façon dont elle a géré chaque scénario, s’est adaptée à la situation et a finalement mis un petit homme au monde, il n’y a que de la fierté. »

Le couple est ensemble depuis 17 mois et a subi une fausse couche tragique au début de la relation.

Ils ont dit que la tragédie avait fait d’eux un couple plus fort, et Marcel a salué Rebecca sa « Wonder Woman ».

