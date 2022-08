Marc Wilson reconnu coupable d’homicide involontaire

Un homme noir dont l’affaire controversée a placé la loi géorgienne Stand Your Ground au premier plan des gros titres a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

Deux ans après avoir été arrêté et accusé du meurtre de Haley Hutcheson, 17 ans, William Marcus “Marc” Wilson a appris son sort mercredi dans une salle d’audience supérieure du comté de Bulloch à Statesboro, en Géorgie. Alors que Wilson, qui est biracial, a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable, il a également été déclaré non coupable de neuf autres chefs d’accusation, dont le meurtre, rapporte le Héraut de Statesboro.

L’histoire de Wilson a fait des vagues en 2020 après avoir utilisé son arme de poing légale pour tirer sur une camionnette pleine d’adolescents après que certains d’entre eux l’auraient traité d’insulte raciale et auraient tenté de le chasser, lui et sa petite amie blanche, de la route. L’une de ces balles a mortellement touché Hutcheson, qui se trouvait sur la banquette arrière du camion.

Wilson a cité la loi “Stand Your Ground” de Georiga – où une personne est autorisée à utiliser la force meurtrière lorsqu’elle pense que sa vie est menacée, dans l’affaire et a déclaré aux responsables qu’il craignait pour sa vie lors de l’incident.

“Ma copine et moi avions très peur cette nuit-là”, a déclaré Wilson à un détective après la fusillade. “Un camion rempli de – tout ce que j’ai vu, c’étaient des hommes blancs – des hommes blancs conduisant leur voiture vers moi et me renversant et criant des insultes raciales.”

Les avocats et la famille de Wilson ont fait valoir qu’il n’aurait jamais dû être jugé parce qu’il n’avait tiré qu’en légitime défense et que l’affaire était parallèle au tireur de Kenosha, Kyle Rittenhouse, qui “craignait pour sa vie” et traversait les frontières de l’État avant de tuer deux personnes et de blesser gravement. un troisième lors d’un rassemblement Black Lives Matter à Kenosha, Wisconsin.

Rittenhouse a bien sûr été complètement acquitté et des gens comme le révérend James “Major” Woodall du Southern Center for Human Rights soulignent les disparités raciales dans le système de justice pénale géorgien.

“Des jeunes comme Wilson sont entraînés dans le système avec des retards de procédure et le vaste domaine du pouvoir discrétionnaire des juges et des procureurs fait obstacle à une action juste”, a écrit Woodall dans un éditorial pour notre site affilié. NewsOne qui suit cette affaire depuis années. “La peur raisonnable de la noirceur est acceptée, mais la véritable peur des Noirs de blessures corporelles graves ou de mort est souvent ignorée.”

Wilson sera condamné le 20 septembre. En Géorgie, l’homicide involontaire peut entraîner une peine de 1 à 10 ans.