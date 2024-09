MARC STORACE dit que KROKUS est « né de nouveau », six ans après avoir annoncé sa tournée d’adieu

Dans une nouvelle interview avec La voix du métalchanteur Marc Storacé des légendes du hard rock suisse KROKUSqui a sorti son premier album solo, « Live And Let Live », fin 2021, s’est vu demander si le groupe était en train de « faire ses valises maintenant », six ans après que lui et ses camarades ont annoncé qu’ils se lanceraient dans leur tournée « d’adieu ». . Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non, non, non, non. KROKUS renaît. Nous nous sentons tous à nouveau frais. Nous avons eu un très bon parcours et le sentiment au sein du groupe est vraiment harmonieux. Et je ne ressens aucune mauvaise ambiance lorsque je fais mes trucs en solo, parce qu’ils savent que je l’ai fait parce que j’étais dans une situation de confinement et c’est comme ça que tout a commencé et que le bal a continué à rouler. Donc c’est quelque chose que je fais pas parce que je veux partir KROKUS« .

Il a poursuivi : « KROKUS est l’œuvre de ma vie ; c’est mon bébé principal depuis 1979, fin 1979, avec quelques pauses ici et là. Cela arrive dans tous les groupes, et nous avons eu tellement de changements de musiciens et tout, des hauts et des bas, des problèmes, des procès et tout ça. Mais nous sommes toujours ensemble parce que la musique nous unit et que notre histoire nous unit. C’est une chose sentimentale. C’est une sorte d’amour fraternel sans pour autant être ringard, parce qu’on n’est pas vraiment comme ça. On ne se retrouve pas pour aller boire une bouteille de vin ensemble ou on ne se voit pas vraiment en dehors des heures de travail, si vous préférez. J’apprécie chaque fois que je dois me rendre à Soleure, d’où le groupe est originaire, pour répéter. Et oui, ça marche. Il y a une belle équipe. L’équipage est fixe et c’est génial. »

En ce qui concerne la possibilité de KROKUS faire de la nouvelle musique, Stockage a déclaré: « Ah, ouais. Bonne question. C’est ce que je me pose. Ce serait bien, et je sais qu’il y aurait beaucoup de fans qui en seraient reconnaissants, mais je ne vois aucun signe de vie dans le de manière créative, à l’exception des trucs live que nous faisons. Et le groupe n’a jamais été aussi bon en live, et c’est vraiment amusant et tout vient automatiquement de nos jours, je veux dire, ce serait bien, mais qui suis-je pour en parler, si. tout le monde ne l’est pas [on the same page about it] ».

L’année dernière, Stockage dit Déranger le prêtre qu’il pensait KROKUS était mort pendant la pandémie. « Je pensais vraiment que c’était [over] », a-t-il déclaré. « Mais alors, vous savez ce que c’est – nous avons tous ce virus du rock and roll dans notre sang. La musique n’est pas facile à éteindre. Pour nous, c’est comme un passe-temps qui s’est transformé en travail, et nous avons réussi à en vivre, ce qui est pour moi une chose en or. J’apprécie vraiment le fait que ce que je fais est ce que j’aime faire, ce que j’aimais faire quand j’étais enfant déjà, et je le fais toujours. »

Il y a quatre ans, KROKUS a reporté ce qui était censé être les derniers concerts du groupe aux États-Unis et au Canada en raison de la pandémie de coronavirus qui balayait le monde. La randonnée de 13 dates devait initialement débuter au Canton Hall de Dallas, au Texas, le 18 septembre 2020 et se terminer au Whiskey A Go Go à West Hollywood, en Californie, le 10 octobre 2020.

En septembre 2022, KROKUS a donné un concert spécial sur les marches de la cathédrale Saint-Ours à Soleure, en Suisse. En outre, Soleure a honoré le groupe avec une « Stone Of Honor » à l’occasion de son 2000e anniversaire. KROKUS est également revenu sur la « terre sacrée du rock » en Suisse, le Hallenstadion de Zürich, le 6 mai 2023.

Plus tôt en 2022, Stockage expliqué à Critique du spectacle rock pourquoi lui et ses camarades ont fait si rarement des tournées en Amérique au cours des 20 dernières années. Le musicien de 72 ans a déclaré : « Eh bien, cela commence par les permis de travail. Et ils coûtent de l’argent. Ensuite, la taxe. Ensuite, les frais de réservation, les pourcentages, la location du matériel, des bus, des hôtels et tout. Alors si il faut faire une tournée des clubs, tu ne peux même pas payer pour tout ça. Nous n’y sommes pas allés depuis longtemps, donc nous ne nous attendons pas à venir faire une tournée en tête d’affiche dans les stades ; loin de là encore. Parce qu’entre-temps, il y a beaucoup d’eau sous les ponts. Et c’est comme ça que ça se passe parce qu’il n’y a plus de promoteurs qui croient que vous allez rapporter de l’argent pour ça. c’est comme ça, c’est comme un cercle vicieux. Il faut venir un jour et relancer le bal, puis revenir l’année suivante et l’année suivante pour retrouver le statut auquel on est habitué. aussi sortir un nouvel album pour accompagner ça. Et le nouvel album ne suffit plus. Spotify – tous ces parasites autour – le streaming, qui n’en a pas pour votre argent. »

Quand KROKUS a annoncé pour la première fois sa décision de se lancer dans une tournée d’adieu en septembre 2018, le groupe a expliqué dans un communiqué : « KROKUS les spectacles ont toujours été spéciaux et devraient le rester. C’est pour ça qu’on a décidé d’arrêter alors que c’est encore très bon. C’est comme ça que les fans devraient se souvenir de nous. »

Formé en 1975, KROKUS a vendu plus de 15 millions de disques, fait des tournées mondiales et reçu des disques d’or et de platine aux États-Unis et au Canada. KROKUS a également été le premier groupe suisse à vendre à guichets fermés le Hallenstadion et a reçu un disque de diamant pour avoir vendu un million d’albums rien qu’en Suisse.

Au cours de sa carrière, KROKUS a donné plus de 2 000 concerts sur cinq continents, d’innombrables villes, des lieux uniques, des concerts fous et des fans fidèles.

Journaliste rock anglais Malcolm Dôme a dit à juste titre : « Si vous regardez la production à long terme de ce groupe, KROKUS est clairement l’un des meilleurs groupes de hard rock des 40 dernières années. »