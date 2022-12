Marc Spelmann de BGT révèle qu’il a dû apporter un changement majeur à la performance de dernière minute après le retrait d’Ant & Dec de la spéciale

Le MAGICIEN Marc Spelmann épatera à nouveau les fans de Britain’s Got Talent dimanche soir lorsqu’il participera à la spéciale magique de l’émission.

Mais la talentueuse star, qui a terminé deuxième de Colin Thackery dans la série 2019, a été obligée d’apporter un changement majeur de dernière minute à son dernier acte lorsque les hôtes Ant et Dec ont été malades du covid avant le tournage.

Ceux qui regardent BGT: The Ultimate Magician à la maison n’auront aucune idée que la performance a été modifiée, tel est le professionnalisme et le calme de Marc.

Mais dans une interview exclusive avec le Sun, il explique comment il répétait désespérément son acte modifié quelques heures seulement avant de monter sur scène.

Il dit: “La partie principale de l’acte est telle qu’elle allait toujours être, mais la toute première partie de mon acte avec Ant et Dec allait être une question de temps, et il y avait un peu où j’allais faire un effet auquel tout le monde à la maison pourrait participer, une de ces choses interactives.

“J’allais demander à quelqu’un de penser à une heure sur l’horloge et nous allons tous nous réunir à l’unisson et penser exactement à la même heure.

«Cela ne pouvait fonctionner qu’avec Ant et Dec parce qu’il y avait quelque chose que j’allais faire avec eux personnellement avec le temps, les montres, les horloges et tout.

« Cela a dû changer une fois que nous avons reçu l’appel. Cela n’aurait pas fonctionné de la même manière avec Stephen [Mulhern], j’ai donc dû faire quelque chose de beaucoup plus simple et rapide. C’était à la dernière minute, littéralement dans ma chambre d’hôtel à une heure du matin, en train de préparer, de revoir ce nouveau morceau. Aussi simple soit-il, quand vous le voyez, c’est vraiment simple, mais je filme ça demain et ça doit bien se passer.

“Personne n’aime un changement de dernière minute, mais c’est ce que c’est, surtout à l’époque où nous nous sommes retrouvés ces dernières années. Nous avons tous appris à nous attendre à l’inattendu.

Le personnel de production a informé les dix actes qu’Ant et Dec n’animaient plus l’émission deux jours seulement avant son tournage à Birmingham, leur demandant de modifier leurs performances s’ils présentaient le double acte.

Ce fut un coup dur pour Marc car le duo a joué un rôle si central dans son parcours BGT.

Il dit: “Parce qu’Ant et Dec m’ont donné le buzzer doré, parce qu’ils étaient sur scène avec moi en tant que magicien X tout au long, ils ont presque fait partie de l’acte quand j’étais magicien X, il n’y avait pas une seule performance qui n’a pas ‘ Je ne les ai pas sur scène avec moi.

Cependant, au fur et à mesure des remplacements, Marc n’aurait pas pu être plus heureux de voir Stephen obtenir le feu vert.

« Stephen est génial, il est drôle. J’aime Stephen », dit-il. «Je le connaissais bien avant Got Talent à cause de son expérience en magie. Il est toujours bon. Si Ant et Dec ne peuvent pas le faire, il a le même sens de l’humour. il est vif d’esprit. Il aime vraiment la magie. Après ma performance, il était si gentil, il a juste dit “c’était absolument sensationnel”, ce qui était adorable.

Marc reste discret quant au magicien qui a le plus impressionné le public de l’arène pour repartir avec le prix de 50 000 £.

C’était une compétition incroyablement difficile avec la participation de The Witch, Richard Jones, Eric Chein, Colin Cloud et Mandy Muden.

Mais gagnant ou perdant, Marc a hâte de revoir l’épisode dans le confort de sa maison et de porter un toast à la nuit avec un verre de whisky.

Il tournera ensuite son attention vers un autre type de magie, le septième anniversaire de sa fille Isabella à l’approche de Noël.

BGT: The Ultimate Magician sera diffusé le dimanche 18 décembre 2022 à 20h sur ITV.

