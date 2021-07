Marc Skinner s’apprête à devenir entraîneur-chef féminin de Man Utd après avoir quitté Orlando Pride | Actualités footballistiques

Marc Skinner a démissionné de l’Orlando Pride pour prendre le poste d’entraîneur-chef féminin de Manchester United.

Il est entendu que Skinner a accepté en principe de devenir le nouvel entraîneur-chef de United, mais les deux clubs sont toujours en train de finaliser la compensation.

Son assistant Carl Green a également quitté le club américain pour « poursuivre une nouvelle opportunité d’entraîneur ».

Skinner a passé deux ans aux États-Unis en Floride. Ce sera un retour en Super League féminine pour la joueuse de 38 ans après un passage à Birmingham.

Casey Stoney, qui a quitté son poste de manager de United à la fin de la saison dernière, a récemment été confirmé comme patron de San Diego.

Skinner a supervisé des améliorations significatives pendant son mandat à Birmingham, mais son séjour aux États-Unis a été durement touché par la pandémie de Covid.

« Je suis immensément fier d’avoir été l’entraîneur-chef d’Orlando Pride », a déclaré Skinner vendredi.

« Je tiens à remercier les joueurs, le personnel et le club pour tous leurs efforts pour créer une culture digne de cette ville et de cet État. Aux fans, je vous remercie d’avoir été patients pendant que nous grandissions ensemble.

« Vous continuerez à conduire cette équipe pour atteindre les sommets que vous méritez tous. Je ne doute pas que ce club se renforcera avec la nouvelle propriété en place et les valeurs que l’équipe a travaillé dur pour développer.

« Bien que je regarderai de loin, l’emblématique équipe violette restera toujours proche de mon cœur. Pour la dernière fois, #VamosOrlando. »

Image:

Casey Stoney a troqué Manchester contre San Diego



Amanda Duffy, vice-présidente exécutive d’Orlando Pride, a ajouté : « J’ai une immense gratitude et appréciation pour la vision que Marc et Carl ont apportée à l’Orlando Pride et je les remercie pour leur engagement envers le club et les joueurs pendant leur séjour à Orlando.

« Sous la direction de Marc, la Fierté est devenue une meilleure équipe et une meilleure organisation, avec une fondation en place pour la continuation d’une culture gagnante. Je leur souhaite à tous les deux beaucoup de succès dans leur prochaine opportunité. »

