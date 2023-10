Marc Skinner : le patron de Manchester United Women critique les règles de qualification « folles » de la Ligue des champions | Actualités footballistiques

Le patron de Manchester United, Marc Skinner, a appelé à des modifications des règles de qualification et a critiqué l’arbitre après que son équipe n’ait pas réussi à atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions féminine.

L’équipe de Super League féminine a été battue 3-1 lors du match retour du deuxième tour de qualification contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour s’imposer 4-2 au total.

Skinner a estimé que c’était un tirage au sort difficile pour United alors que d’autres clubs auraient pu bénéficier d’un passage plus facile.

« C’est fou qu’on doive jouer contre le PSG lors de ce tour de qualification, fou », a-t-il déclaré.

« Cela doit être quelque chose qui doit être abordé. Cela dit, nous en tirerons des leçons. Nous reviendrons plus forts. Nous en avons eu un avant-goût.

« Je vais m’assurer que nous sommes déterminés à faire en sorte que nous soyons un incontournable de la Ligue des Champions. »

United s’est donné de l’espoir lorsque Lisa Naalsund a annulé le premier match de Lieke Martens pour égaliser à 1-1 au début de la seconde période.

Pourtant, Martens a répondu rapidement avec son deuxième du match et un troisième de Sandy Baltimore a assuré la victoire du PSG.

United s’est battu et Skinner était furieux lorsque Leah Galton a fait exclure de manière controversée une tête pour une faute sur la gardienne Katarzyna Kiedrzynek.

Image:

Manchester United n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions féminine





Skinner a dit sur MUTV: « Nous avons marqué un but qui devrait être valable. C’est ridicule. Si tel est le niveau d’arbitrage à ce niveau, ce n’est pas suffisant.

« C’est un objectif et nous sommes alors en position d’en obtenir plus. Nous sommes entrés dans une situation intimidante et nous avons été la meilleure équipe.

« C’est tout le mérite de nos joueurs et cela montre à tous les autres Européens à quoi ils vont s’habituer au cours des prochaines années, car notre équipe est en pleine croissance et va là où nous voulons être. Nous n’allons pas de laisser quiconque se mettre en travers de notre chemin. »

Skinner est convaincu que son équipe rebondira.

Il a déclaré : « Nous devons apprendre de ce soir et nous devons être responsables de nos erreurs.

« Si nous faisons cela, nous grandirons encore et encore et aucune équipe ne pourra nous atteindre. Nous pouvons aller en Europe et dominer. »

Et après?

Manchester United retour à l’action WSL dimanche alors qu’ils affrontent Everton à Walton Hall Park; coup d’envoi à 13h.