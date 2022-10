Marc Skinner: le manager de Man Utd s’engage à protéger les joueurs du football anglais après des abus «systémiques» dans la NWSL | Nouvelles du football

Le manager de Manchester United, Marc Skinner, a reconnu que le Royaume-Uni n’était pas à l’abri des abus dans le football féminin et s’est engagé à aider à protéger les joueuses du football anglais.

La semaine dernière, US Soccer a déclaré qu’il agirait immédiatement pour mettre en œuvre la réforme après qu’une enquête indépendante a révélé que les abus et les fautes “étaient devenus systémiques” dans la National Women’s Soccer League (NWSL).

Ce document, communément appelé le rapport Yates après que la femme qui a dirigé l’enquête – l’avocate et ancienne sous-procureure générale Sally Yates – a entraîné un certain nombre de démissions et de résiliations de contrat à la suite de sa publication.

Image:

L’entraîneur-chef d’Orlando Pride Amanda Cromwell et l’assistant Sam Greene ont vu leur contrat résilié par la National Women’s Soccer League suite à des allégations de violence verbale et de représailles





Skinner, qui a dirigé Orlando Pride dans la NWSL de 2019 à 2021, a déclaré : “Nous devons continuer à changer, nous adapter, évoluer et nous assurer que personne ne passe par là.

“Nous ne pouvons pas permettre aux joueurs de vivre cela, ni à aucun membre du personnel, à quiconque impliqué dans un lieu de travail, vraiment.

“Donc pour moi, je pense qu’à Manchester United, ce que nous continuerons à faire, c’est de nous assurer que nous avons le joueur au centre de ce que nous faisons, et que nous le soutenons de la manière la plus appropriée.

“Je pense que nous devons continuer à faire évoluer les qualifications d’entraîneur et le soutien autour de l’entraînement, bien sûr. Il y a des droits et des torts clairs. Nous savons qu’en tant qu’humains, il y a des droits et des torts clairs.

“J’ai la chance d’avoir été enseignant et de suivre les protocoles stricts et ainsi de suite, alors est-ce que je crois que c’est une chose mondiale et pouvons-nous tous nous améliorer? Oui, absolument.

Image:

Le PDG de Portland Thorns and Timbers, Merritt Paulson, a annoncé qu’il quittait son poste à la suite du rapport Yates qui a révélé des abus au club NWSL





“Nous devons continuer à nous améliorer mais, encore une fois, je pense que nous ne pouvons commencer que par nous-mêmes et ma responsabilité envers mes joueurs, envers tous les joueurs qui ont vécu les choses qui se sont passées est de promettre le bon soutien et de promettre que nous ‘ Nous ferons notre part pour changer la perception.

“Je pense qu’il est important que les entraîneurs et les joueurs continuent de dénoncer les mauvais comportements et des choses comme ça. Je pense que c’est ainsi que nous pouvons continuer à faire évoluer cette conversation et pas seulement la voir comme un moment dans le temps.”

Skinner : Russo indisponible pour Brighton

L’équipe de Skinner accueillera Brighton dimanche – leur premier match depuis leur retour de la trêve internationale. De nombreux joueurs américains qui se sont alignés contre l’Angleterre lors du match amical de Wembley vendredi dernier dans la NWSL et avaient parlé franchement de l’agitation que le rapport avait découverte et provoquée.

Les joueurs des deux équipes portaient des brassards sarcelle symboliques et brandissaient une pancarte indiquant « Protégez les joueurs ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les meilleurs buts de septembre en WSL



L’attaquante Alessia Russo ne faisait pas partie de la formation des Lionnes, forcée de se retirer de l’équipe de Sarina Wiegman en raison d’une blessure avant ce match et du match nul 0-0 de mardi contre la République tchèque. Le joueur de 23 ans ne sera pas disponible lorsque United accueillera les Seagulls ce week-end, a confirmé Skinner.

Mais il a ajouté: “Elle progresse vraiment, vraiment bien et j’ai été vraiment impressionné par son attitude à ce sujet.

“Elle a énormément grandi et je suis tellement contente de la façon dont elle l’a abordé, de la façon dont elle se comporte à l’entraînement, donc la revoir sur le terrain (mercredi) matin avec un sourire sur le visage était une très bonne chose .”