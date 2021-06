Et juste comme ça, la 9e manche de la campagne MotoGP™ 2021 est à nos portes. Un retour sur le circuit TT d’Assen fait couler le jus de tout le monde alors que le vainqueur du Sachsenring Marc Marquez (Repsol Honda Team) s’apprête à mettre sa forme physique et la RC213V à l’épreuve sur un circuit très différent. L’octuple champion du monde a été rejoint lors de la conférence de presse pré-événement Motul TT Assen par le leader du championnat du monde Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Johann Zarco (Pramac Racing), Jack Miller (Ducati Lenovo Team), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) et Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) pour donner un aperçu du week-end à venir.

Retour sur la « situation réelle » de Marc Marquez et HRC à Assen

Tels étaient les mots de Marc Marquez jeudi, alors qu’un défi complètement différent l’attend aux Pays-Bas. Un retour émotionnel à la victoire n’a pas été oublié, il était bien nécessaire pour Marc Marquez, son équipe et Honda, mais il est définitivement bouclé et mis de côté pour le moment. C’est le retour aux affaires sur un circuit où Marc Marquez n’est pas aussi dominant, et le numéro 93 a reconnu que ses problèmes et ceux du HRC étaient loin d’être terminés.

«Ce fut une victoire importante dimanche, l’un des moments les plus importants ou les plus difficiles de ma carrière. Cette victoire est arrivée à un moment très important car nous étions dans une situation très profonde, surtout pour moi mais aussi pour l’équipe et pour Honda, car cela faisait longtemps sans victoire mais je pense qu’ici nous reviendrons à notre situation réelle. « , a commencé Marquez.

« Mais de toute façon c’était important que la victoire avant la trêve estivale, nous allons essayer de passer Assen et ensuite plus d’un mois pour continuer notre programme, notre processus, et voyons si nous pouvons rouler mieux que Mugello et Montmelo, mais Je ne peux pas m’attendre à être au même niveau que le Sachsenring.

« Très difficile » pour Rossi de piloter pour l’Aramco Racing Team VR46 en 2022

La grande nouvelle de jeudi au Dutch TT était l’équipe VR46 de Rossi confirmant leur constructeur pour les trois prochaines années dans la catégorie reine. Le tout nouveau Aramco Racing Team VR46 pilotera Ducatis de 2022 à 2024, et bien sûr, The Doctor n’a pas encore confirmé son avenir au-delà de la fin de la saison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus proche d’une décision concernant son propre avenir, voici ce que le nonuple champion du monde avait à dire :

« Ouais, je n’ai toujours pas décidé car je vais réfléchir plus profondément pendant cette pause. Je dois aussi parler avec Yamaha et avec l’équipe, mais vous savez que nous voulons essayer d’obtenir de meilleures performances et de meilleurs résultats, c’est sûr. Le début de saison jusqu’à ce moment n’était pas fantastique, donc de ce point de vue, je pense que ce sera très difficile de courir l’année prochaine. Toujours le Prince me pousse à courir l’année prochaine dans mon équipe avec la Ducati, mais pour le moment je pense que ce sera très difficile.

Un retour enthousiaste dans un lieu classique de tous les temps

Tout le monde aime Assen. Elle s’appelle la cathédrale de la vitesse pour une raison. Comme prévu, les coureurs de la conférence de presse étaient tous impatients de s’attaquer au formidable tracé de 4,5 km avant de partir pour une pause estivale de cinq semaines.

Quartararo : « Oui, tellement excité parce que c’est l’un de mes morceaux préférés. C’est totalement différent du Sachsenring, la moto va bien. En 2019, j’étais tellement heureux, c’est une piste que j’aime vraiment, c’est tellement rapide et je pense que nous pouvons très bien faire, nous nous sentons bien sur la moto. Le Sachsenring a été difficile pour nous, je pense que le podium était le meilleur que nous aurions pu atteindre dimanche et oui, vraiment heureux de celui-là.

Miller : « Oui, bien sûr, les souvenirs reviennent. C’est sûr que ma carrière a connu des hauts et des bas, ce grand moment fort en 2016, mais c’est un moment avec lequel je n’ai jamais vraiment gélifié sur le sec. Mais j’ai hâte de revenir ici la troisième année, j’ai eu un peu de mal en 2019, mais comme Johann l’a dit, nous avons une moto qui devrait pouvoir se battre pour le podium semaine après semaine. Ce n’était tout simplement pas notre journée la semaine dernière, dimanche, j’ai senti que tout le week-end n’était tout simplement pas capable de le mettre en place dans la course. Les garçons ont bien roulé et nous sommes sortis de là avec quelques points décents, ici et là les vacances d’été alors j’espère que nous pourrons terminer la première moitié de la saison sur une bonne note, ce serait bien et entrer dans la seconde moitié de la saison avec une idée plus claire de ce que nous devons faire.

Oliveira : « Bien sûr, le moment où nous sommes en ce moment est fort et nous sommes motivés, nous nous sentons mieux que jamais. Assen est une piste où l’on vient découvrir avec ce nouveau package que nous avons, que c’est prometteur. Sur chaque piste que nous avons parcourue, nous pourrions être d’emblée compétitifs et nous pouvons au moins déjà montrer, vendredi, notre potentiel et bien sûr demain ce sera un jour clé pour nous aussi, pour trouver rapidement le moyen de régler la moto et encore être compétitif ce week-end.

Rossi : « Oui, Assen est un endroit formidable. C’est la piste que plus ou moins tous les pilotes adorent parce que, tout d’abord, c’est la piste avec le plus d’histoire en course moto et était au calendrier depuis le début, et deuxièmement, le tracé est fantastique. Maintenant c’est modifié mais ça reste le goût du vieil Assen et la balade ici est toujours un grand plaisir.

