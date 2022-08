Marc Marquez a l’intention de courir à nouveau cette année

Marc Marquez, six fois champion du monde de MotoGP, a déclaré qu’il espérait revenir à la course cette année, après avoir été opéré du bras en juin et qu’il devrait avoir une image plus claire la semaine prochaine de ce qui était possible.

L’Espagnol, de retour dans le paddock jeudi pour la première fois depuis mai, a déclaré aux journalistes du Grand Prix d’Autriche qu’il n’attendrait pas d’être revenu en pleine forme.

A LIRE AUSSI | Les ventes de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 dépassent les 2,45 millions, il reste 500 000

Il a dit qu’il était optimiste quant à son rétablissement en cours, augmentant sa charge de travail chaque semaine avec le bras réagissant de manière positive.

“Mon intention est de faire quelques courses cette année”, a déclaré Marquez, lors d’une séance médiatique écourtée par la pluie et le vent secouant l’unité d’accueil.

“La semaine prochaine, j’aurai la réponse si ce sera possible ou non”, a-t-il déclaré en référence aux contrôles hospitaliers qui décideront de ses prochaines étapes.

“Quand je me sentirai prêt, je reviendrai car ce sera important de préparer 2023.”

Marquez s’est cassé le bras au Grand Prix d’Espagne 2020 et a subi trois opérations depuis lors.

Il n’a pas couru depuis le Grand Prix d’Italie au Mugello en mai, mais reste le pilote Honda le mieux classé du championnat, au 14e rang, bien qu’il ait raté un total de six courses jusqu’à présent cette saison.

Marquez a déclaré qu’il n’avait pas bougé son bras pendant les six premières semaines après l’opération.

“Puis les deux semaines suivantes, j’ai commencé à bouger mon bras, avec le kiné. Ces quatre dernières semaines, j’ai commencé à travailler un peu avec des élastiques. Maintenant, je commence à augmenter un peu le poids.

“Si je dois attendre une semaine de plus, j’attendrai”, a-t-il déclaré. “Quand je me sentirai à 70 ou 80%, quand je sentirai que je peux piloter une moto MotoGP d’une manière plus ou moins bonne, je reviendrai.

“La dernière partie de la rééducation, la meilleure façon, c’est d’être sur le vélo. Vous ne pouvez pas attendre d’être à 100% avant de faire du vélo.

Marquez a indiqué que Honda devait travailler d’une manière différente en équipe pour revenir au sommet et il pensait qu’ils pouvaient le faire.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici