Marc Marquez a été qualifié de « princesse f ****** » par son compatriote pilote MotoGP Jack Miller après un week-end rempli d’accidents au Grand Prix d’Allemagne.

Le sextuple champion du monde a connu une sortie catastrophique sur une piste où il a gagné 11 fois et dominé tout au long de sa carrière.

4 Marquez a eu cinq énormes accidents tout au long du week-end Crédit : Getty

4 Un incident a vu Johann Zarco éviter de justesse la catastrophe Crédit : BT Sport

4 Mais Miller avait peu de sympathie Crédit : Getty

Pendant les essais, les qualifications et l’échauffement, Marquez a eu cinq énormes accidents, dont l’un a terrifiant coupé en deux la Pramac Ducati de Johann Zarco.

Et après une décevante 11e place lors de la course de sprint de samedi, il a ensuite eu son cinquième et dernier accident lors de l’échauffement de dimanche matin, se fracturant un os de la main qui l’a vu se retirer de la course de fond.

Il y a d’énormes doutes sur l’avenir de Marquez avec l’équipe Honda, qui n’a pas terminé une seule course cette saison avec un certain nombre d’incidents très médiatisés.

Pendant ce temps, les discussions sur la retraite ont même refait surface, Marquez tombant clairement amoureux de son vélo et de son équipe.

C’est en partie grâce à l’excellent rythme de Ducati, qui a propulsé huit des neuf meilleures motos d’Allemagne.

Mais Miller de KTM, qui était le seul non-Ducati parmi ce groupe, est fatigué des plaintes de Marquez.

« Je veux dire, ils sont [Ducati] bon pour le moment, il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-il dit aux médias après-course. « Mais ils n’étaient pas toujours bons. Nous les aurons.

« Nous sommes les seuls à ne pas nous plaindre de nos motos et nous essayons en fait de faire quelque chose pour y remédier.

4 L’Espagnol a clairement beaucoup à penser Crédit : Getty

« Tous les autres, tout ce qu’ils font, c’est jeter leurs jouets hors du lit et dire que » mon vélo est merdique « . C’est aussi simple que ça.

«Mais pourquoi sont-ils s ***? Parce que c’est leur propre fait. Ils ont viré 99 % des ingénieurs pour avoir ses ingénieurs ! Pour faire entrer ses gars.

« Et maintenant, ils sont f *****, et il ne peut même pas dépasser un tour! C’est leur propre fait.

« Tout le monde veut se plaindre de son propre vélo, personne ne veut rien y faire.

« Ferme ta gueule et continue ton boulot, tu es payée pour faire de la moto, pas pour être une princesse f****** et te plaindre de ta moto. »

Miller n’a pas directement nommé Marquez, mais son objectif était clair, Marquez étant le seul pilote à ne pas « passer le premier tour », alors qu’il a également changé de nombreux membres de son personnel de garage ces dernières années.