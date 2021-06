Marc Lore dit que des marques comme Warby Parker ne peuvent pas être créées par de grands détaillants

L’ancien chef du commerce électronique de Walmart, Marc Lore, voit un marché chaud pour les détaillants directs aux consommateurs comme Warby Parker et Allbirds, qui offrent quelque chose de spécial que les marchands de masse tels que Walmart ont du mal à reproduire.

« Leurs produits trouvent un écho auprès des clients – un certain groupe démographique – qu’il est difficile pour les grands marchands de reproduire », a déclaré Lore dans une interview avec « Tech Check » de CNBC mercredi.

« Ces entreprises continueront de croître et de grossir, et il est difficile pour les détaillants de masse de reproduire ces types de marques à l’intérieur », a-t-il déclaré. « S’ils devaient créer une marque privée, ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment difficile pour ces marques d’avoir une vraie âme. »

Les commentaires de Lore sont intervenus un jour après que la marque de lunettes Warby Parker a déposé confidentiellement son premier appel public à l’épargne. Allbirds serait également en pourparlers avec des banques avant une éventuelle introduction en bourse.

Il y a eu une vague d’activités d’introduction en bourse dans ce secteur de la vente au détail. Certaines de ces entreprises avaient pris de l’élan auprès des consommateurs pendant la pandémie. La start-up de gommages médicaux Figs a fait ses débuts le mois dernier, après l’introduction en bourse de Honest Company, la société de produits pour bébés et de beauté de Jessica Alba.

Pendant qu’il était chez Walmart, Lore a été chargé d’aider le détaillant à grande surface à repérer des cibles d’acquisition potentielles dans l’espace de vente directe aux consommateurs. La stratégie était considérée comme un moyen pour Walmart d’essayer d’atteindre les jeunes consommateurs avec des marchandises plus branchées. Sous Lore, Walmart a acheté les marques de vêtements numériques Bonobos, ModCloth et Eloquii. Walmart a fini par vendre Modcloth.

Lore, qui a vendu sa start-up de livraison en ligne Jet.com à Walmart en 2016 pour 3,3 milliards de dollars, a également aidé à incuber un certain nombre d’entreprises en interne chez Walmart, notamment la marque de matelas Allswell et le service de conciergerie haut de gamme Jetblack. Cette dernière s’est dissoute car elle n’a jamais décollé avec des clients et perdait de l’argent.

« Il est vraiment difficile de créer ces marques au sein d’un marchand de masse », a déclaré Lore. « Ce qui rend vraiment ces marques spéciales, comme Warby Parker, c’est ce lien avec le client. … Des choses qui résonnent vraiment avec les clients de la génération Z, vous ne pouvez tout simplement pas créer cela à partir de zéro, à partir d’un marchand de masse . Ce n’est pas authentique. »

Lore et la star du baseball Alex Rodriguez travaillent actuellement ensemble sur une nouvelle société de capital-risque. Appelé Vision Capital People, il commencera avec 50 millions de dollars de l’argent de Lore et Rodriguez. Lore avait précédemment déclaré à CNBC que le duo chercherait à repérer les « méga tendances dans le commerce de détail », telles que le commerce social et le commerce conversationnel, alors qu’ils parient sur les entreprises.

Selon Ben Sun, co-fondateur et associé général de la société de capital-risque Primary Venture Partners, la croissance future du secteur de la vente au détail sera propulsée par les petites marques de vente au détail qui réussissent principalement sur Internet. Les investissements précédents de Sun incluent Jet.com, la marque de nourriture pour chiens Ollie et la machine de fitness à domicile Mirror, qui appartient maintenant à Lululemon.

« Le commerce électronique est fortement chassé de ces petites marques indépendantes à longue traîne qui créent d’excellents produits [and] qui ont maintenant une chance d’atteindre le consommateur car ils ne sont pas limités à devoir se déconnecter, ce qui est difficile à vraiment pénétrer », a déclaré Sun lors d’un récent entretien téléphonique.