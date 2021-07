Marc Lasry a aidé à doubler la valeur NBA des Milwaukee Bucks – maintenant l’équipe a besoin de chance

Lorsqu’on lui a demandé si Antetokounmpo jouerait dans le match 1 mardi, Lasry était incertain et a déclaré que le joueur et le personnel médical auraient le dernier mot.

L’équipe de Lasry affrontera les Phoenix Suns lors de la finale de la NBA 2021 lors du premier match mardi, et les Bucks auront besoin de bonne fortune pour remporter leur premier titre depuis 1971. Lasry et sa compagnie ont fait leur part – en dépensant pour construire une nouvelle arène et en améliorant le liste autour de la star de la franchise Giannis Antetokounmpo, qui a été enfermée avec un contrat max.

« Vous ne l’appréciez jamais pleinement jusqu’à ce que vous l’ayez traversé », a déclaré Lasry à propos du parcours de la gestion d’une équipe sportive. « Il est difficile d’escalader ce pic. Et aussi, d’y arriver [the NBA Finals], il faut avoir de la chance. Vous avez besoin d’un travail acharné exceptionnel, mais vous avez aussi besoin d’un peu de chance. »

Lasry a également réfléchi à ses débuts en tant que propriétaire de sport. Il a tenté sa chance dans un club NBA de plus petite taille, s’est assuré une nouvelle arène, a renommé l’équipe et a achevé le Deer District, un vaste projet immobilier qui entoure le complexe de l’équipe.

« Vous trouvez à la fin, c’est toujours une petite chose », a-t-il ajouté. « Je repense aux Sixers et aux Raptors – que Kawhi [Leonard] le coup rebondit, et puis ça rentre — c’est la même chose. Je pense que vous avez besoin de travailler dur, mais je pense que vous avez besoin d’un peu de chance de votre côté. »

La seule saison manquant une apparition en séries éliminatoires sous le groupe de propriété de Lasry est survenue lors de la saison 2015-16. Depuis lors, et sous le règne d’Antetokounmpo, les Bucks ont disputé les séries éliminatoires au cours des cinq dernières saisons, dont deux apparitions en finale de conférence. En décembre, les Bucks ont signé Antetokounmpo pour une prolongation de cinq ans d’une valeur de plus de 228 millions de dollars .

Lasry est président-directeur général de la société de capital-investissement Avenue Capital Management. Son expérience dans les affaires est à Wall Street, mais son entrée en tant que propriétaire de sport l’a obligé à rejeter ce qu’il a appris dans le secteur financier.

« Vous le traitez différemment », a déclaré Lasry à propos de la direction d’une équipe sportive. « Vous devez oublier tout ce que vous avez fait en tant que propriétaire d’entreprise, car ce que vous faites ici, c’est tout ce que vous pouvez pour mettre votre équipe en position de gagner. Vous dépensez de l’argent – alors qu’en affaires, ici, vous essayez faire de l’argent.

« En fin de compte, si vous voulez gagner, vous devez dépenser de l’argent », a poursuivi Lasry. « Pour nous, nous serons dans la taxe de luxe, et nous le reconnaissons, mais le but est d’essayer de gagner un championnat. La seule façon d’y arriver est de dépenser de l’argent pour les joueurs que vous pensez aider. »

Lasry a attribué à la « dureté mentale » une raison pour laquelle la franchise a enduré les deux dernières saisons de la NBA, qui ont été affectées par la pandémie et les troubles sociaux.

« C’était dur pour tout le monde », a-t-il déclaré. « Pour nous, en tant qu’organisation, nous avons perdu pas mal d’argent, mais la vision pour nous était que nous allons le rattraper avec le temps. Mais l’accent était mis sur la difficulté pour tout le monde, alors faisons ce que nous pouvons et essayons d’aider les gens que nous pouvons à l’avenir. »

Alors que son temps de vol approchait, Lasry a admis qu’il était un peu nerveux à l’approche du match 1, mais a ajouté qu’il ne « s’inquiétait pas des choses que je ne peux pas contrôler. Ce n’est pas moi qui tire le ballon. Je dis aux joueurs la même chose. Mais je pense qu’ils sont fatigués de l’entendre.

Si les Bucks réussissent, cela pourrait également mettre le personnel de la réception de Lasry sous les projecteurs.

Les Bucks ont élevé Jon Horst au poste de directeur général en 2017, et il a embauché un cadre respecté Milt Newton en tant que directeur général adjoint. La NBA doit être améliorée sur le plan de la diversité, en particulier du côté des opérations de basket-ball, et Lasry a déclaré que Newton méritait une autre opportunité. Newton a eu un bref passage de GM avec les Minnesota Timberwolves.

« Milt est génial », a déclaré Lasry. « C’est un gentleman intelligent, et il a fait un travail fabuleux pour nous. J’espère qu’il aura l’opportunité d’être à nouveau directeur général. »

Les Bucks doivent gagner quatre autres matchs et Lasry deviendra le dernier propriétaire de la NBA en lice. Il serait le premier à remporter un titre parmi les autres nouveaux arrivants, dont le propriétaire des Los Angeles Clippers et ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer, Josh Harris des Philadelphia 76ers et le propriétaire des Nets Joe Tsai. Tous ces hommes ont acheté des équipes au cours de la dernière décennie. Et aussi, Lasry hisserait le trophée Larry O’Brien de la NBA devant le propriétaire de longue date des Suns, Robert Sarver, alors que le club cherche également à remporter son premier titre.

« C’est difficile », a réitéré Lasry en discutant de la constitution d’une équipe de championnat. « Vous devez prendre des risques – espérons que ce que vous construisez, les gens voudront en faire partie. »

Et ayez beaucoup de chance en cours de route.