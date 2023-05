Marc Lalonde, ex-ministre libéral, est décédé à 93 ans

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que l’ancien ministre libéral fédéral Marc Lalonde est décédé à l’âge de 93 ans.

Lalonde a été le secrétaire principal de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau de 1968 à 1972.

Trudeau a déclaré dans un tweet dimanche soir que Lalonde « était brillant » et que sa mort représente une « perte énorme » pour le Canada.

Trudeau dit que Lalonde « a finalement transformé notre façon de penser à la santé et, ce faisant, il a sans aucun doute changé – et sauvé – d’innombrables vies ».

Le Musée canadien de l’histoire affirme que Lalonde a interrompu une carrière juridique et universitaire pour servir de conseiller juridique spécial auprès du ministre de la Justice de l’ancien premier ministre John Diefenbaker, E. Davie Fulton, de 1959 à 1960.

Le musée indique que Lalonde est également devenu conseiller spécial de l’ancien premier ministre Lester Pearson en 1967 et s’est présenté avec succès aux élections législatives en 1972, occupant le poste de ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de 1972 à 1977.

