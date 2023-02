Marc Jacobs NYFW Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Nacion/Shutterstock

Emily Ratajkowski n’a certainement pas peur de prendre des risques en matière de mode et de beauté, et c’est exactement ce qu’elle a fait lors du défilé Marc Jacobs lors de la Fashion Week de New York le 2 février. une frange frontale et même si nous sommes à peu près sûrs que c’est une perruque, elle a quand même réussi à réussir le look.

Lors de l’événement, Emily avait les cheveux noirs de jais dans un bob jusqu’au menton tout en boucles humides. Une nouvelle frange avant couvrait tout son front et elle a complété son look avec un œil charbonneux sensuel et une lèvre nue brillante.

Quant à sa tenue, Emily a secoué un débardeur bronzé plongeant qui était complètement transparent révélant un décolleté majeur et sa poitrine nue sans soutien-gorge. Elle a glissé le haut transparent dans une paire de pantalons marron zippés à taille haute et a ajouté une veste marron courte avec un col en fourrure et des manches en fourrure. Elle a noué son look avec une paire d’escarpins en cuir noir à bout pointu.

Emily a pris d’assaut l’industrie de la mode et de la beauté ces derniers temps et l’autre jour, elle a été révélée comme le nouveau visage du parfum emblématique de Viktor & Rolf, Flowerbomb, lorsqu’elle portait une multitude de tenues pour la séance photo, y compris une bralette florale avec une jupe taille haute, un body moulant et plus encore pour la campagne.

Sur notre photo préférée de la campagne, Emily portait un haut court bustier éblouissant sans manches qui avait un décolleté plongeant, révélant un décolleté ample. Le haut court était recouvert de pierres précieuses, de dentelle et de perles, tandis que ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient pleinement exposés. Elle a stylisé le haut sexy avec une jupe à volants transparente taille haute, super poofy, blanche et irisée qui cascade autour d’elle et avait un ourlet en tulle doublé d’arc-en-ciel tandis qu’une ceinture à nœud serrait sa taille.

