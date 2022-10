Marc Huesler bat Lorenzo Musetti pour atteindre sa première finale du circuit ATP

Le Suisse non classé Marc-Andrea Huesler a réalisé un retour époustouflant dans un tie-break crucial pour renverser la quatrième tête de série Lorenzo Musetti 7-6 (5), 7-5 et atteindre sa première finale de l’ATP Tour à l’Open de Sofia, ici samedi.

Le gaucher suisse a décroché six points d’affilée à partir de 1/5 pour remporter le tie-break du premier set contre Musetti et a produit beaucoup de services puissants et de volées décisives en route vers une victoire en demi-finale de 96 minutes à l’ATP. 250 événement intérieur sur terrain dur.

Le joueur de 26 ans, qui avait sauvé deux balles de match lors du tie-break du deuxième set contre Kamil Majchrzak en quarts de finale de vendredi, affrontera désormais le champion en titre Jannik Sinner ou la cinquième tête de série Holger Rune lors du match de championnat de dimanche.

Premier finaliste à Sofia ✔️ 🇨🇭 Marc-Andrea Huesler sorprende a Musetti 7-6(5), 7-5 y jugará su primera final #ATPTour fr @sofiaopentennis. 🎥 @TennisTV pic.twitter.com/77V260MaGq — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) 1 octobre 2022

“Bien sûr”, a déclaré Huesler, lorsqu’on lui a demandé si c’était l’un des plus grands moments de sa carrière.

“Je veux dire que je n’ai jamais été en finale avant un événement ATP. Je suis évidemment un peu sans voix. Je n’arrive pas à croire que je suis capable de gagner aujourd’hui et d’atteindre la finale, mais j’ai joué un très bon match aujourd’hui et je suis vraiment très heureux », a-t-il ajouté.

Bien que Huesler n’ait tiré que 24 vainqueurs contre 29 pour Musetti lors de la première rencontre face à face de l’ATP, le Suisse a été clinique à des moments clés pour remporter sa neuvième victoire de la saison au niveau de la tournée.

Huesler a déjà rencontré ses deux adversaires finaux potentiels. Il est tombé face à Sinner en deux sets lors de l’édition 2020 de l’événement de Sofia, alors qu’il battait Rune sur terre battue à Bastad lors de la seule réunion précédente de la paire au niveau de la tournée en juillet.

“Je les connais un peu tous les deux, j’ai déjà joué contre eux”, a déclaré Huesler, dont les exploits cette semaine à Sofia l’ont propulsé de 21 places au 74e rang du classement ATP Live.

« Pour moi, ça va être une finale, donc c’est complètement nouveau de toute façon. Je vais juste me concentrer sur moi-même, mais ça va être un bon match, c’est sûr », a-t-il ajouté.

