Marc Fogel: les membres du Congrès demandent à Blinken d’ajouter un natif de Pennsylvanie à un éventuel échange de prisonniers entre Griner et Whelan

EXCLUSIF – Un membre du Congrès américain et un groupe bipartite et bicaméral d’élus implorent le secrétaire d’État Antony Blinken d’inclure le natif de Pennsylvanie Marc Fogel – qui est détenu en Russie – dans un accord potentiel pour ramener les Américains détenus là-bas, a appris Fox News. .

Le représentant américain Guy Reschenthaler, un républicain de Pennsylvanie, a envoyé une lettre à Blinken mercredi demandant que Fogel, un enseignant de longue date, soit inclus dans l’accord potentiel du gouvernement avec la Russie pour échanger le Corps des Marines. Le vétéran Paul Whelan et l’athlète de la WNBA Brittney Griner, qui y ont également été détenus, pour des criminels russes détenus aux États-Unis. Au moins 10 autres membres de la délégation de Pennsylvanie, dont le sénateur Pat Toomey, ont signé la lettre.

“M. Fogel a enseigné des cours d’histoire dans des écoles fréquentées par des enfants de diplomates américains en Colombie, au Venezuela, à Oman, en Malaisie et, au cours des 10 dernières années, en Russie”, a écrit Reschenthaler dans la lettre, obtenue par Fox News Digital. “À son retour en Russie en août 2021 pour poursuivre son poste de dix ans dans une école anglo-américaine à Moscou, M. Fogel a été détenu à l’aéroport de Sheremetyevo avec un peu plus d’une demi-once de marijuana médicale, qui a été prescrite dans le NOUS”

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox New Digital que “de manière générale, nous ne commentons pas les communications avec le Congrès”.

MARC FOGEL: LA FAMILLE D’UN HOMME AMÉRICAIN DÉTENU EN RUSSIE supplie BIDEN, BLINKEN DE L’AJOUTER À BRITNEY GRINER DEAL

« Nous sommes unis – les deux partis, les deux chambres du Congrès – pour vouloir récupérer ce natif de Pennsylvanie », a déclaré Reschenthaler à Fox News Digital jeudi.

Fogel, 60 ans, purge ce que les avocats ont qualifié de “exorbitante” peine de 14 ans pour avoir été arrêté en Russie avec de la marijuana médicale qu’il a utilisée pour soigner une grave blessure au dos. Lorsque la nouvelle a éclaté que le gouvernement américain travaillait sur un accord pour ramener chez eux les Américains détenus en Russie, sa famille et ses représentants avaient espéré que Fogel figurerait sur cette liste – et ont été dévastés d’apprendre le contraire.

“[It] était déchirant d’apprendre qu’il n’était pas inclus”, a déclaré vendredi la sœur de Fogel, Anne Fogel-Burchenal, à Fox News Digital.

L’épouse de Brittney Griner a reçu un appel du président Joe Biden, mais la famille de M. Fogel a eu du mal à même recevoir une réponse du département d’État. — Le représentant américain Guy Reschenthaler, R-Pa., à Fox News Digital

Fogel a été arrêté en août 2021. En juin de cette année, il a été condamné à 14 ans dans une prison russe après avoir été reconnu coupable de “trafic de drogue à grande échelle”, selon des responsables et des rapports.

LES OFFICIELS RUSSES RÉPONDENT À L’OFFRE DES ÉTATS-UNIS POUR BRITTNEY GRINER, PAUL WHELAN: “AUCUN ACCORD N’A ÉTÉ FINALISÉ”

Blinken a révélé la semaine dernière que les États-Unis avaient proposé de conclure un accord avec la Russie en échange de deux Américains, l’athlète de la WNBA Brittney Griner – qui a également été détenue dans un aéroport russe pour des accusations liées à la drogue – et le responsable de la sécurité du Michigan, Paul Whelan, qui sert une peine de 16 ans pour des accusations d’espionnage que sa famille a complètement rejetées.

Mais Fogel n’a pas été inclus dans l’accord.

Un avocat assistant la famille de Fogel dans son cas a déclaré à Fox News Digital dans un e-mail que Fogel “avait pleinement coopéré à l’enquête et aux poursuites ; avait soumis des preuves substantielles d’un traitement médical antérieur, de problèmes de santé débilitants et de la recommandation de son médecin pour la marijuana médicale”.

Ses représentants ont partagé des dizaines de lettres de référence et des preuves montrant son absence de casier judiciaire.

LES ÉTATS-UNIS OFFRENT UNE «PROPOSITION SUBSTANTIELLE» POUR RAPPELER BRITTNEY GRINER ET PAUL WHELAN DE RUSSIE

“Cependant, la peine exorbitante de 14 ans de Marc, qui est généralement réservée aux trafiquants de drogue et aux meurtriers à grande échelle, même devant les tribunaux russes, a clairement montré que Marc ne peut pas obtenir justice en Russie”, a écrit l’avocat.

“Compte tenu de l’âge et de l’état de santé de Marc, une peine de 14 ans dans une colonie pénitentiaire russe est, au mieux, une condamnation à perpétuité et, au pire, une condamnation à mort”, a poursuivi l’avocat. “Nous croyons fermement que Marc devrait être inclus dans tout accord d’échange que les États-Unis et la Russie négocient.”

La famille a demandé aux États-Unis Département d’Etat de classer Fogel comme “détenu à tort”. La désignation, a déclaré l’avocat, “engagerait des ressources supplémentaires du gouvernement américain pour obtenir sa libération et passerait sous la juridiction de l’envoyé spécial du gouvernement américain pour les affaires d’otages.”

JACK BARSKY : À QUOI POURRAIT RESSEMBLER LE TRAVAIL D’UN ESPION RUSSE, DE L’UN DES AGENTS DOUBLES ” LES MIEUX FORMÉS ” DU KGB

Reschenthaler a déclaré jeudi à Fox News Digital par téléphone qu’il était « surpris par le manque d’intérêt de l’administration pour M. Fogel ».

“Vous voyez leurs priorités s’afficher lorsqu’ils passent à l’action pour une célébrité, un athlète célèbre. Mais quand vous avez un Marine en M. Whelan, et que vous avez Marc Fogel, un enseignant de ce qu’ils perçoivent comme un pays survolé, de Pittsburgh, Pennsylvanie, ces deux-là sont mis en veilleuse”, a-t-il déclaré. “Je félicite l’administration d’avoir inclus … Whelan dans cet échange de prisonniers maintenant. Cependant, M. Fogle aurait toujours dû être inclus.”

Dans sa lettre, Reschenthaler a écrit que si la femme de Griner a reçu un appel téléphonique du président Biden lui-même, “la famille de M. Fogel a eu du mal à même recevoir une réponse du département d’État”.

“Bien qu’il ne porte peut-être pas la notoriété d’un athlète célèbre de la WNBA, nous pensons qu’il est essentiel que l’administration Biden travaille pour ramener M. Fogel chez lui en toute sécurité dans sa famille”, a écrit Reschenthaler dans sa lettre. “En tant que membres du Congrès représentant le Commonwealth de Pennsylvanie, nous demandons instamment au Département d’État de classer immédiatement M. Fogel comme détenu à tort et de veiller à ce qu’il soit inclus dans toute négociation visant à ramener chez lui des prisonniers américains en Russie.”

Ashley Papa de Fox News a contribué à ce rapport.