Marc Cucurella: le manager de Man City, Pep Guardiola, fait confiance à l’arrière latéral de Brighton pour résoudre le problème de la position | Nouvelles du football

“Si j’étais Manchester City, j’aurais donné à Brighton tout ce qu’ils voulaient pour Cucurella”, a déclaré Kris Boyd de Sky Sports plus tôt ce mois-ci.

“Je pense qu’il est aussi bon que n’importe qui en Premier League. Il convient au style de jeu offensif de City. Je suis excité à chaque fois que je vois Cucurella jouer – c’est un joueur fantastique.”

Après avoir vu leur offre initiale de 30 millions de livres sterling rejetée, Manchester City est sur le point de tester la détermination de Brighton.

Telle a été l’excellente gestion du club de la côte sud par Tony Bloom, Brighton peut se permettre d’être détendu quant à l’admiration de Pep Guardiola pour son compatriote.

Cucurella n’a signé qu’un contrat de 15 millions de livres sterling il y a 12 mois avec Getafe, mais le joueur vaut désormais au moins trois fois cette somme.

Image:

Cucurella fournirait de la concurrence à Joao Cancelo





C’est ainsi que Brighton aime fonctionner. Benjamin White a été vendu l’été dernier pour 50 millions de livres sterling à Arsenal après avoir traversé l’académie du stade Amex.

Yves Bissouma a été acheté pour 15 millions de livres sterling à Lille en juillet 2018 et a été vendu pour un bénéfice de 10 millions de livres sterling cet été.

Dan Ashworth a peut-être quitté son poste de directeur du football (il est en congé de jardinage avant de commencer son nouveau rôle à Newcastle), mais les fondations de Brighton sont solidement en place.

Cucurella a quatre ans pour exécuter son contrat et s’il y a de fortes chances qu’il saute sur l’occasion de travailler sous Guardiola, Brighton est en position de force et n’est pas pressé de vendre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark McAdam fait le point sur les dernières nouvelles sur les transferts, notamment Marc Cucurella, Oleksandr Zinchenko et Jesse Lingard.





Cette ville a décidé de ne pas empêcher Oleksandr Zinchenko de terminer son déménagement de 32 millions de livres sterling à Arsenal, ce qui suggère que City se déplacera avec plaisir vers d’autres cibles si des frais pour Cucurella ne peuvent pas convenir à toutes les parties.

Mais le joueur a tous les atouts pour devenir le favori des fans au stade Etihad. Le joueur de 23 ans s’est déjà fait aimer de certains supporters pour avoir marqué contre Manchester United.

C’était le premier but de l’arrière latéral en Premier League, fléché haut dans le filet au-dessus de David de Gea, et il était clair d’après ses célébrations à quel point la grève signifiait pour lui.

Image:

Guardiola a dépensé plus de 225 millions de livres sterling pour les arrières latéraux





Assailli par ses coéquipiers, Cucurella a éclaté en sanglots à l’idée de réaliser un rêve de longue date.

Il a déclaré à Sky Sports : C’est un cadeau pour les fans, l’équipe et la saison. Venir ici était difficile en été, une nouvelle ligue, un nouveau pays et une nouvelle langue.

“C’est maintenant très excitant pour moi et ma famille. Quand nous sommes arrivés, mon fils avait 10 jours. Il a voyagé avec moi quand j’ai changé de ville. C’est très spécial.”

Comme Boyd l’a souligné, il y a quelque chose de contagieux à propos de Cucurella, de la même manière que Pablo Zabaleta est devenu un héros culte parmi les fans de City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marc Cucurella tire sur le deuxième but de Brighton contre Manchester United



Son parcours de jouer trois saisons pour Barcelone B – mais jamais pour la première équipe – aux champions de Premier League est celui que vous ne lui refuseriez pas.

Guardiola a quitté Barcelone en tant que manager en 2012 – la même année, Cucurella a rejoint la célèbre académie La Masia du club de l’Espanyol. Un moment de portes coulissantes, la paire ne se rapprochant jamais l’une de l’autre.

Cucurella, né et élevé en Catalogne, est scolarisé dans le système de jeunesse même que Guardiola a si bien aidé à élever les normes, mais c’est grâce à des périodes de prêt – d’abord à Eibar puis à Getafe – qu’il a vraiment été autorisé à s’épanouir.

Son énergie pour aller de l’avant et sa ténacité pour revenir montrent toutes les caractéristiques d’un joueur de Pep Guardiola, et ses performances la saison dernière à l’arrière gauche se comparent favorablement à celles qui ont été déployées à l’arrière pour City.

Image:

Comment Cucurella se compare aux autres arrières latéraux de City





Après avoir prodigué plus de 225 millions de livres sterling aux arrières latéraux depuis son arrivée au club à l’été 2016, il n’est pas surprenant que City considère Cucurella comme un investissement à poursuivre.

N’ayant effectivement pas réussi à se qualifier au Camp Nou, Guardiola ne devrait pas être rebuté par la valorisation de 50 millions de livres sterling de Brighton pour enfin être uni à Cucurella.

À certains moments la saison dernière, Guardiola a utilisé Aymeric Laporte et Nathan Ake à l’arrière gauche chaque fois que Joao Cancelo était sur le flanc opposé ou avait besoin de repos.

Il s’agissait certainement d’une cheville carrée placée dans un trou rond, et de si petites marges pourraient avoir d’énormes conséquences dans la course au titre de cette saison étant donné la façon dont les challengers de City se sont renforcés. Ils doivent recommencer et se concentrer sur leurs points faibles perçus.

Carra: Arrière gauche la position problématique sous Pep

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brighton a rejeté une offre de 30 millions de livres sterling pour Marc Cucurella de Manchester City – Jamie Carragher a son mot à dire.



Jamie Carragher dit que Man City a manqué d’un arrière gauche “remarquable” pendant le mandat de Pep Guardiola, mais que Cucurella fournirait une saine concurrence s’il déménageait à l’Etihad.

Parler à Sky Sports Nouvellesl’ancien défenseur de Liverpool a déclaré: “Je pense que Man City a toujours – vraiment depuis que Pep est là – a manqué d’un arrière gauche exceptionnel. C’était toujours la position où ils ont eu des joueurs différents à des moments différents.

“Vous ne savez jamais vraiment qui joue là-bas chaque semaine, où vous savez que c’est Kyle Walker qui joue à l’arrière droit. [Joao] Cancelo est allé là-dedans et a été aussi bon que n’importe qui, mais je suis sûr que Pep aimerait un pied gauche là-bas.

Image:

Cucurella était parmi les meilleurs interprètes de Brighton





“Zinchenko a déménagé à Arsenal, alors quand vous demandez” est-ce qu’il en vaut la peine “, Man City dépense normalement 40 à 50 millions de livres sterling pour les arrières latéraux. Ils l’ont fait notoirement depuis l’arrivée de Pep et aiment tout transfert et ce que vous payez – si vous jouez Eh bien, vous pensez qu’il en vaut la peine.

“Il a l’air d’un opérateur chic quand vous le voyez dans un maillot de Brighton. Il joue un type de football similaire à Manchester City en possession, donc je suis sûr qu’il sera une bonne signature.

“C’est quelque chose dont Man City a peut-être besoin maintenant avec Zinchenko qui passe à autre chose et qui a un peu plus de concurrence pour Cancelo, qui peut alors fournir une concurrence de l’autre côté pour Walker.”

Analyse : Pourquoi Manchester City poursuit-il Cucurella ?

Image:

Marc Cucurella s’est classé parmi les six premiers de la Premier League pour les tacles et la reprise de possession dans les zones défensives la saison dernière, mais a également contribué considérablement plus haut sur le terrain.





Ron Walker de Sky Sports :

“Depuis que Benjamin Mendy a été arrêté l’été dernier, Manchester City a fonctionné sans arrière gauche naturel. Zinchenko a rempli vaillamment depuis un certain nombre d’années maintenant. Cancelo s’est approprié le poste la saison dernière – au point où il a été nommé dans le PFA Team of the Year par ses pairs.

“Zinchenko est maintenant sur le point de rejoindre Arsenal. Alors que Cancelo a la polyvalence de jouer de chaque côté de la défense, plus de profondeur est une exigence naturelle pour le club.

“Cucurella s’est facilement adapté à la Premier League.

“Il a été nommé joueur de la saison de Brighton pour 2021/22, une campagne au cours de laquelle ils ont obtenu leur meilleur résultat en championnat.”

Calendrier de Man City: visite de West Ham en direct sur Sky Sports

Manchester City lance sa défense du titre de Premier League avec une visite à West Ham le dimanche 7 août, avec le match en direct sur Sky Sports.

Le premier derby de Manchester de la saison aura lieu à l’Etihad le 1er octobre, avant que City ne se rende à son rival en titre Liverpool le 15 octobre.

Le dernier match des champions avant que la saison ne prenne une pause pour la Coupe du monde d’hiver est à domicile contre Brentford le 12 novembre et lorsque la campagne reprendra, ils affronteront Leeds à Elland Road le lendemain de Noël.

City a un début difficile en 2023 avec des affrontements consécutifs délicats à Chelsea et Manchester United les 2 et 14 janvier respectivement.

Alors que la campagne touche à sa fin, l’équipe de Pep Guardiola a son rendez-vous de retour avec Liverpool, à l’Etihad, le 1er avril, puis accueillera Chelsea le 20 mai, avant de conclure à Brentford le 28 mai.

