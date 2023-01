Marc Cucurella de Chelsea ne voulait pas défendre, déclare Jamie Carragher après son rôle dans le vainqueur de Manchester City | Nouvelles du football

Jamie Carragher a frappé le défenseur de Chelsea Marc Cucurella pour son affichage en seconde période lors de la défaite 1-0 des Blues contre Manchester City – affirmant que l’arrière latéral espagnol “ne veut pas défendre”.

City a frappé le vainqueur lorsque Riyad Mahrez a devancé Cucurella au second poteau pour marquer le centre de Jack Grealish alors que City réduisait l’écart avec les leaders de la Premier League, Arsenal, à cinq points.

Carragher n’a pas été impressionné par les capacités défensives de la signature estivale de 60 millions de livres sterling. “Je n’étais pas content de Cucurella tout au long de cette seconde mi-temps jusqu’à ce qu’il sorte”, a-t-il déclaré. Sports du ciel. “Quand on parle du prix…

Image:

Marc Cucurella regarde Riyad Mahrez prendre le dessus sur lui pour marquer pour City





“Si quelqu’un ne veut pas défendre, c’est en fait pire. Il me semblait qu’il ne voulait pas défendre dans des situations de un contre un.

“Quand je vois des défenseurs plonger constamment tout le temps et que le gars continue de le dépasser, cela me fait penser qu’ils ne veulent pas défendre. Descendez et tournez et tournez et faites brûler ces jambes.

“Parfois, vous pensez” je peux gagner le ballon et je peux aller le chercher “, mais quand c’est votre plan contre chaque ailier qui se heurte à vous, cela ne peut pas être juste.”

L’ancien attaquant de Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink n’était pas d’accord avec le verdict de Carragher sur Cucurella et a insisté sur le fait que le joueur de 24 ans voulait défendre – mais avait une mauvaise performance contre les champions de Premier League.

“Je ne suis pas d’accord, je pense qu’il veut défendre, mais je pense qu’il a juste lutté aujourd’hui. Man City l’a ciblé”, a expliqué Hasselbaink.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Chelsea en Premier League.



“Sa défense est mauvaise, mais la plupart du temps, il était également surchargé. Il n’a pas reçu l’aide qu’il devrait obtenir.

“Il veut défendre. Je pense juste qu’il a eu un très mauvais match et Man City l’a reconnu. Leurs attaques sur ce côté droit étaient de 50%. Cela le visait.

“Il a fait un très mauvais match, ce n’est tout simplement pas un bon défenseur.”

Grealish: Je pensais que Kepa allait arrêter ma croix

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Grealish revient sur la victoire 1-0 de Man City sur Chelsea et donne une évaluation honnête de sa carrière à City jusqu’à présent et de la difficulté qu’il a trouvée par rapport à son passage à Aston Villa.



Un autre joueur de Chelsea dont le rôle dans le but pourrait être remis en question est le gardien de but Kepa Arrizabalaga, qui a vu le centre traverser la surface de réparation avant que Mahrez ne l’insère.

En le regardant avec l’équipe d’experts de Sky Sports, l’ailier de City Grealish a estimé que l’Espagnol était capable d’arrêter le centre initial vers Mahrez.

“Tu sais quoi? C’était bizarre parce que je parlais juste à Riyad là-dedans et il m’a dit qu’il pensait que le gardien allait l’obtenir à un moment donné. Et moi aussi”, a déclaré Grealish à Sky Sports.

Image:

Riyad Mahrez de Man City célèbre devant Kepa Arrizabalaga





“J’avais l’impression que le gardien allait l’avoir à un moment donné. Je ne sais pas, je veux des éloges pour mon centre !”

“La première fois que je l’ai regardé, j’ai pensé:” J’ai joué ça trop près de lui. “”

Hasselbaink était d’accord avec Grealish, affirmant que le gardien de but de Chelsea était tout aussi coupable d’avoir laissé le but que Cucurella.

“Pour moi, le gardien peut mieux faire”, a-t-il déclaré. “La position de départ du gardien de but est très bonne mais il peut l’obtenir et si Cucurella est dans la bonne position et que le gardien de but le rate comme il le fait, alors il peut le repousser avec son pied droit.”