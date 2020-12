SAN FRANCISCO – Il y a cinq ans, Marc Benioff a négocié pour vendre Salesforce, la société de logiciels qu’il a cofondée en 1999 et dirige depuis, à Microsoft. Si l’accord avait été conclu, il aurait été richement récompensé – mais, à la fin, juste un autre employé du colosse technologique.

Avec la nouvelle de mardi que Salesforce achetait Slack pour 27,7 milliards de dollars, M. Benioff a fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Il est maintenant prêt à concurrencer directement Microsoft, l’une des entreprises les plus précieuses au monde, sur son propre territoire de prédilection.

Microsoft s’est lancé dans la course avec Slack, alimentée par la pandémie, pour permettre une collaboration à distance via des outils de communication. Plus la nature du travail se transforme rapidement, plus la victoire deviendra précieuse et plus la concurrence sera féroce.

M. Benioff, 56 ans, ne semble pas déconcerté. Ou peut-être qu’il est dans le déni. Dans un entretien de 30 minutes après annonce de l’accord Slack et les revenus de Salesforce, il a rejeté toutes les opportunités de parler de son histoire avec Microsoft ou même de reconnaître son existence.