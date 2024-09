Marc Benioff rejette le copilote de Microsoft comme le prochain « Clippy »

On ne sait pas vraiment quel assistant est le plus offensé : Microsoft Copilot ou Clippy de Microsoft Office. Mais le PDG de Salesforce, Marc Benioff, s’en est récemment pris à eux deux.

Benioff a rejeté les fonctionnalités d’IA Copilot de Microsoft lors d’une interview au milieu de la conférence annuelle Dreamforce de son entreprise à San Francisco.

« Nous savons tous maintenant que Microsoft Copilot est en fait le nouveau Microsoft Clippy, et que les clients n’en ont pas tiré de valeur », a déclaré Benioff lors d’une interview avec Bloomberg.

Microsoft a lancé Clippy — le trombone animé qui faisait des suggestions dans Microsoft Word et d’autres applications, et qui pourrait être considéré comme une version très précoce d’un assistant IA — dans les années 1990, mais a supprimé la fonctionnalité une décennie plus tard.

Microsoft a retiré Clippy après une décennie.

Microsoft a lancé Copilot l’année dernière, le présentant comme « votre copilote pour le travail » qui pourrait « transformer vos mots en l’outil de productivité le plus puissant de la planète ».

Copilot a été l’entrée de Microsoft dans la course aux produits d’intelligence artificielle, qui a été largement portée par ChatGPT d’OpenAI. Mais Copilot a été reçu à peu près aussi bien que Clippy.

Les clients se sont plaints du fait que la fonctionnalité n’était pas aussi performante que ChatGPT, bien qu’elle soit basée sur la technologie d’OpenAI. Microsoft a déclaré que les clients n’utilisaient tout simplement pas correctement les fonctionnalités, mais cela n’a pas empêché certains dirigeants de se retirer en raison des coûts élevés et de la faible valeur ajoutée.

Salesforce, dirigé par Benioff, est bien sûr en concurrence avec Microsoft. Ses critiques ne sont donc pas surprenantes. Il s’en est également pris à d’autres entreprises qui se lancent dans la course à l’intelligence artificielle. Il s’est moqué des produits d’intelligence artificielle qui s’appuient sur de grands modèles de langage, comme ChatGPT.

« Ces LLM, c’est comme si nous vendions des projets scientifiques à des entreprises, et elles en ont assez. Elles n’ont pas obtenu de valeur, c’est pourquoi vous voyez ces clients si enthousiastes. Ils viennent ici et ils obtiennent une valeur immédiate », a déclaré Benioff, faisant référence aux clients qui assistent à sa conférence.

Plus tôt ce mois-ci, Salesforce a lancé Agentforce, une collection d’agents IA indépendants et spécialisés pour soutenir les entreprises et leurs employés.

« Nous avons intégré des dizaines de milliers de clients et nous les avons convaincus qu’ils n’ont pas besoin de concevoir eux-mêmes leur IA », a déclaré Benioff à Bloomberg.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.