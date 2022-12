Marc Benioff dit que les nouveaux employés de Salesforce sont moins productifs

Force de vente Le co-PDG Marc Benioff a déclaré vendredi aux employés dans un message Slack que les nouvelles recrues de l’entreprise n’étaient pas assez productives, et il a demandé des commentaires sur les raisons pour lesquelles c’est le cas.

« Ne construisons-nous pas des connaissances tribales avec de nouveaux employés sans culture de bureau ? » a-t-il demandé dans un message consulté par CNBC. Il a dit qu’il “demandait un ami”, une expression que les gens utilisent souvent sur Internet pour révéler avec humour leur curiosité sur un sujet. Le message comprenait un emoji montrant un visage souriant avec un halo planant dessus, suggérant l’innocence.

Le message de Benioff à l’échelle de l’entreprise aborde ce qui est devenu un problème brûlant dans la Silicon Valley. Depuis que l’arrivée de Covid a renvoyé les travailleurs chez eux il y a près de trois ans, les entreprises tentent de réinventer un futur lieu de travail qui permette plus de flexibilité aux employés que par le passé. Certaines entreprises ont permis aux employés de travailler de n’importe où de façon permanente.

Salesforce, le plus grand employeur privé de San Francisco, a été parmi les premières entreprises technologiques à dire à ses employés qu’ils n’avaient pas à revenir. L’année dernière, Salesforce a acquis l’application de communication Slack, et Benioff a déclaré que les gens peuvent travailler très efficacement depuis leur domicile. Force de vente a dit cela laisserait les équipes décider combien de temps elles resteraient au pouvoir.

Mais Benioff reconnaît peut-être certains des défis que présente le travail à distance. Vendredi, il a souligné un problème qui, selon lui, affectait les employés qui ont rejoint Salesforce cette année et l’année dernière. Les effectifs de Salesforce ont augmenté de 32 % au cours de l’année écoulée et le mois dernier, des centaines d’emplois ont été supprimés.

Un porte-parole de Salesforce a refusé de commenter le message de Benioff mais a envoyé une déclaration sur la politique de l’entreprise.

“Nous avons un environnement de travail hybride qui permet aux dirigeants et aux équipes de travailler ensemble avec un objectif”, a écrit le porte-parole. “Ils peuvent décider quand et où ils se réunissent pour collaborer, innover et favoriser la réussite des clients.”

Benioff fait face à un ralentissement de la croissance des revenus à mesure que l’économie s’affaiblit et à un amincissement des rangs supérieurs au sein de Salesforce. Le mois dernier, la société a annoncé que Bret Taylor quitterait ses fonctions de co-PDG en janvier. Il venait d’être promu pour partager le poste le plus élevé avec Benioff un an plus tôt. Et quelques jours plus tard, le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a annoncé son départ.

Voici le texte intégral du message Slack de Benioff :

Comment augmenter la productivité de nos employés chez salesforce ? Les nouveaux employés (embauchés pendant la pandémie en 2021 et 2022) sont surtout confrontés à une productivité beaucoup plus faible. Est-ce un reflet de la politique de notre bureau ? Ne construisons-nous pas des connaissances tribales avec de nouveaux employés sans culture de bureau ? Nos managers n’abordent-ils pas directement la productivité avec leurs équipes ? N’investissons-nous pas assez de temps dans nos nouveaux employés ? Les managers consacrent-ils suffisamment de temps et d’énergie à l’intégration de nouveaux employés et à la productivité ? venir en tant que nouvel employé chez Salesforce est-il trop écrasant ? Demander un ami. (Je laisse cette question ouverte pour obtenir le niveau de réponse le plus large.)

Le message a suscité divers commentaires.

Certains ont réagi avec un emoji indiquant “CECI” à côté d’une flèche vers le haut. D’autres ont choisi des émoticônes indiquant “WFH” ou “citation nécessaire”. Des dizaines sont allés avec un emoji standard connu sous le nom de visage pensant.

Benioff est intervenu à nouveau dans les réponses.

“Poser des questions difficiles aux employés (et aux clients et entre eux) pour leurs réponses est l’un des moyens les plus efficaces d’obtenir des réponses en tant que leader aujourd’hui”, a-t-il écrit. “C’est pourquoi nous avons acheté Slack, car il n’y a pas de meilleur moyen de poser des questions et d’obtenir des réponses rapidement. Aujourd’hui déjà, nous avons près de 500 réponses à ces questions – incroyables et incroyablement utiles !”

Il était mécontent que son message ait trouvé son chemin vers la presse, se retrouvant finalement sur Twitter.

“J’espère que vous conviendrez qu’il est également décevant que nos conversations privées ici aient été presque immédiatement transmises aux médias publics”, a-t-il écrit. “Je me demande comment pouvons-nous renforcer le fait que la confiance est la valeur la plus élevée de notre entreprise ? Comment pouvons-nous démontrer le pouvoir de la confiance et de la transparence sans une divulgation publique immédiate. Cela va au cœur de qui nous sommes chez salesforce.”

Ses réponses ont été partagées avec CNBC.

