Marc Benioff de Salesforce fait allusion à d’autres licenciements potentiels

Marc Benioff, co-directeur général de Salesforce.com Inc., entre les tables rondes du deuxième jour du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 24 mai 2022.

Marc Benioff, Forces de vente co-fondateur et bientôt unique PDG, a indiqué lors d’une réunion plénière jeudi que d’autres réductions d’effectifs pourraient se produire, selon des personnes connaissant le sujet.

La réunion virtuelle a eu lieu un jour après que Salesforce a annoncé qu’elle supprimait 10 % des emplois, soit plus de 7 000 postes. Des heures après, Amazone a déclaré qu’il réduirait les effectifs de 18 000. Les entreprises technologiques réduisent leurs effectifs pour la première fois depuis des années alors qu’elles s’attendent à un ralentissement de la croissance, à une hausse des taux d’intérêt et à une récession potentielle.

Benioff a exprimé des inquiétudes concernant la productivité dans certaines parties de l’organisation des ventes. Environ la moitié des responsables de compte Salesforce ont conclu plus de 95% des transactions, a-t-il déclaré aux employés, selon deux personnes qui ont assisté par vidéo. La réunion était prévue pour une heure mais a duré plus de deux heures, a déclaré une autre personne.

L’un des participants a déclaré à CNBC que Benioff avait déclaré que le manque de productivité provenait en grande partie des nouveaux responsables de compte.

Pendant la pandémie et dans les années qui l’ont précédée, Salesforce s’est développé rapidement à mesure que l’adoption du cloud montait en flèche. L’entreprise a alimenté sa croissance en partie grâce à d’importantes acquisitions telles que Slack et Tableau.

Maintenant, Salesforce se replie alors que la croissance des revenus ralentit et qu’elle fait face à un investisseur activiste préoccupé par l’effet de levier opérationnel. En novembre, le co-PDG Bret Taylor, qui était considéré comme l’héritier présomptif de Benioff, a annoncé son départ surprise après un an à partager le poste le plus élevé. Son départ est prévu fin janvier.

Le mois dernier, Benioff a publié un message Slack à tous les employés demandant des moyens de rendre les nouveaux employés plus productifs. Lors de la réunion de jeudi, Benioff a exprimé sa frustration face aux reportages des médias concernant ses commentaires.

“L’une de nos valeurs fondamentales est la confiance”, a déclaré Benioff, selon l’un des participants.

La personne a déclaré que Benioff avait mis beaucoup de temps à répondre à une réponse sur ce que l’avenir de Salesforce réservait.

Salesforce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

