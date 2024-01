Marc Anthony devient associé au capital de SBE Entertainment Properties – Billboard

Tamara Gibson

Marc Antoine et Sam Nazarienfondateur/PDG de la société de style de vie et d’hôtellerie SBE Entertainment Group, a annoncé mercredi 17 janvier une « alliance historique » qui marque la première entreprise d’hôtellerie pour la superstar de la salsa et sa société de divertissement, Magnus.

Grâce à cet accord, Anthony et Magnus sont désormais partenaires du capital dans toutes les propriétés existantes de SBE, qui comprennent des marques culinaires, des restaurants, des salons et des discothèques. Selon un communiqué de presse, la nouvelle stratégie commerciale multiverticale de SBE se concentrera sur la croissance de la marque auprès du public latino-américain.

De plus, de nouvelles propriétés seront également lancées dans le secteur de l’hôtellerie et des marques supplémentaires seront créées ensemble. L’alliance ouvre également de nouvelles opportunités pour le roster de Magnus (maison de disques, gestion et booking), qui comprend Luis Figueroa, Mau y Ricky, Fonseca et Gente de Zona.

Outre sa carrière musicale de plusieurs décennies, Anthony est un homme d’affaires aux multiples facettes qui a lancé Magnus en 2015 pour représenter à la fois les artistes et les athlètes latins aux États-Unis. En 2009, il est devenu propriétaire minoritaire des Dolphins de Miami et, en décembre dernier, a lancé l’équipe de motonautisme électrique, E1 Team Miami. En 2012, son travail philanthropique l’a amené à lancer la Fondation Maestro Cares, qui a construit des orphelinats dans divers pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

“Ce serait un euphémisme de dire que cette annonce d’aujourd’hui est l’un des plus grands moments forts de tous les efforts que j’ai entrepris dans ma vie”, a déclaré Anthony dans un communiqué. «Avoir l’honneur de s’associer à mon grand ami Sam et à SBE est quelque chose dont nous avons parlé au fil des années et le moment est enfin venu. Mon équipe, aux côtés de l’expertise inégalée de SBE, est prête à contribuer de manière significative au succès de ce nouveau voyage. Forts d’un engagement commun envers l’excellence et d’un historique de vision et d’exécution sans précédent, nous sommes ravis d’apporter nos meilleures capacités pour élever les projets de SBE vers de nouveaux sommets. Ensemble, nous sommes impatients de dévoiler une série d’initiatives remarquables qui mettent en valeur la synergie et l’excellence synonymes de la famille SBE.

« C’est un honneur d’unir nos forces à celles de notre ami de longue date et superstar internationale Marc Anthony. J’ai énormément d’admiration pour la carrière qu’il a bâtie et, plus important encore, pour son instinct d’entrepreneur », a ajouté Nazarian, qui a fondé SBE en 2002. « Nous aspirons à nous rassembler pour construire quelque chose de spécial, et Je suis ravi de partager toutes les choses incroyables sur lesquelles nous travaillons avec lui en tant que partenaire stratégique. Mon équipe sbe est honorée de collaborer avec la meilleure équipe entrepreneuriale que Marc a bâtie chez Magnus, dirigée par une équipe dynamique, PDG Michel Véga et COO Felipe Pimiento, pour se connecter et offrir des expériences à un public que Marc a si soigneusement cultivé tout au long de sa carrière. Ce n’est que le début et j’ai hâte de voir ce que nous construisons ensemble.