Marc Anthony, 53 ans, est fiancé à la candidate de Miss Univers Nadia Ferreira, 23 ans

Marc Anthony, 53 ans, et sa petite amie mannequin de 23 ans, Nadia Ferreira, sont fiancés. Le couple a annoncé ses fiançailles lors d’une soirée à Miami jeudi soir.

L’ancienne Miss Univers Paraguay a montré sa bague en diamant sur elle Histoire Instagram. “Soirée de fiançailles”, a-t-elle légendé l’image de sa main au-dessus de celle d’Anthony.

Le couple a récemment rendu public leur relation et Ferreira a célébré son 23e anniversaire mardi à Orlando, en Floride. Elle a posté un série d’images tenant un gâteau aux fraises avec la légende “Meilleur anniversaire de ma vie”.

Le couple a fait ses débuts sur Instagram en mars. “Que Dieu multiplie tout ce que vous nous souhaitez”, a écrit Anthony sous-titré une image du couple en espagnol.

L’ex-femme d’Anthony, Jennifer Lopez, a récemment annoncé ses fiançailles avec Ben Affleck. Anthony et Lopez se sont mariés en 2004 avant de se séparer en 2011. Le couple partage des jumeaux de 14 ans, Emme Maribel Muniz et Maximilian David Muniz.

Le couple continue d’avoir une forte amitié et partage la garde de leurs enfants.

“Marc et moi sommes bien comme nous sommes en ce moment”, a déclaré Lopez dans une interview en mars sur La vue.

“Il y a une raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes de grands amis”, a déclaré Lopez. “Et nous sommes parents ensemble. Nous travaillons même sur un album espagnol ensemble. [And] cela a été encore mieux pour nous. On s’est rencontré au travail, et c’est là qu’on est vraiment magique, quand on est sur scène ensemble, et donc on en reste là. C’est ça.”

Le dernier engagement d’Anthony est son quatrième. En plus de Lopez, l’auteur-compositeur-interprète a épousé Miss Univers Dayana Torres en 2000 et Shannon De Lima en 2014.

Le triple lauréat d’un Grammy Award est père de six enfants en tout. Outre ses jumeaux avec Lopez, Anthony partage ses fils Cristian, 21 ans, et Ryan, 18 ans, avec Torres et sa fille Ariana, 28 ans, et son fils Chase, 25 ans, avec son ex-petite amie Debbie Rosado.