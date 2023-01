Marc-Andre ter Stegen: le gardien de Barcelone est au sommet de ses pouvoirs

Marc-André ter Stegen a remporté la bataille des gardiens de but contre Claudio Bravo… encore une fois.

Deux arrêts du joueur de 30 ans pour empêcher William Carvalho et Juanmi du Real Betis lors de la séance de tirs au but ont réservé le billet de Barcelone pour la finale de la Super Coupe d’Espagne.

Entre les bâtons du côté andalou, il y avait un vieil ami à Bravo. Le gardien de but vétéran, 39 ans, n’a pu arrêter aucun des quatre tirs au but de Barcelone et la performance de l’ancien numéro 1 de Manchester City était loin d’être impressionnante.

Le duel entre les gardiens évoquait ce qui s’était passé dans les coulisses du vestiaire barcelonais à l’été 2016, alors qu’ils étaient coéquipiers.

Bravo était le gardien titulaire de Luis Enrique, avec Ter Stegen son numéro 2. L’Allemand n’était pas satisfait de la situation et a trouvé la solution parfaite lorsque Manchester City a appelé le Chilien.

Pep Guardiola cherchait un nouveau gardien pour démarrer son projet à Manchester. Après avoir dit à Joe Hart qu’il n’était pas dans ses plans à City, le club s’est rendu à Barcelone pour chercher un gardien de but.

Ter Stegen et Bravo ont coché toutes les cases. Ter Stegen était une option plus attrayante – à 24 ans et avec les meilleures années de sa carrière devant lui.

Si Barcelone n’avait pas fait un geste audacieux pour lui, Ter Stegen aurait rejoint Manchester City. C’était le défi qu’il a lancé au club et, après un débat interne, Barcelone a décidé de lui donner les rênes et de vendre Bravo.

La demi-finale de la Super Coupe a de nouveau montré pourquoi ils ont fait le bon choix. Ter Stegen a fait la différence à Riyad, avec une distribution de balle exceptionnelle (92% des passes réussies) et plusieurs arrêts clés.

Il a enregistré cinq arrêts, dont trois au niveau élite. Le premier était de repousser la tête de l’Allemand Pezzella en corner, puis, juste avant la mi-temps, Luiz Henrique a été refusé et finalement, à la 83e minute, c’est Juanmi qui n’a pas pu le battre.

“S’il n’y avait pas eu Ter Stegen, je pense que nous aurions gagné”, a déclaré le buteur du Real Betis, Loren Moron. “Il a fait trois arrêts qui étaient hors de ce monde”.

“J’aimerais être moins occupé”, a déclaré Ter Stegen. “Ce que vous voyez et analysez lors des tirs au but précédents n’est pas toujours ce que vous finissez par avoir. À la fin, vous avez besoin de ce peu de chance, et nous l’avons eu cette fois.



Ter Stegen a refusé Carvalho et Juanmi lors de la fusillade (Photo : Yasser Bakhsh/Getty Images)

L’impact de Ter Stegen sur Barcelone va bien au-delà de cette Super Coupe. Il a été, de loin, le joueur de l’équipe de Xavi qui s’est le plus amélioré par rapport à la saison dernière.

La saison dernière, le joueur de 30 ans a inscrit 11 clean sheets en 35 matches de championnat. Cette campagne, il en compte un de plus (12) en 16 matches.

Ter Stegen a concédé 34 buts en 35 matchs de Liga en 2020-2021. Cette saison, avec six buts encaissés, la moyenne de l’Allemand est de 0,38 buts encaissés par match de championnat et Barcelone a de loin la meilleure défense de la ligue, avec Villarreal en deuxième position, ayant encaissé le double (12).

Malgré sa masterclass à Riyad, cependant, la FA espagnole ne pensait pas que Ter Stegen en faisait assez pour mériter la reconnaissance d’être le MVP de la demi-finale – officiellement, ils l’ont décerné au prodige de Barcelone, Pedri.

Le joueur de 20 ans a remporté le prix avec maladresse, pleinement conscient que le trophée ne devrait pas être entre ses mains.

“Ter Stegen méritait le MVP plus que moi”, a déclaré Pedri. « C’est grâce à ses arrêts que nous sommes en finale face au Real Madrid. Lui et Courtois traversent un moment de forme incroyable.

Après que Thibaut Courtois du Real Madrid ait été récompensé – et à juste titre – le MVP de l’autre demi-finale, cela pourrait être la Super Coupe des gardiens de but.

Vous avez besoin de Karim Benzema, Robert Lewandowski, Vinicius ou Ansu Fati pour marquer des buts pour gagner un match.

Mais vous devez avoir un gardien au sommet de ses pouvoirs pour éventuellement remporter un titre. Les deux géants espagnols, à cet égard, seront couverts avant El Clasico de dimanche qui définira leur premier trophée de la saison.

(Photo du haut : Mohammed Saad/Agence Anadolu via Getty Images)